Sigue la novela: ¿Quién plantó a la Ministra?

Tal como informó en las últimas horas La Brújula 24, la visita de la Ministra de Mujeres de la Provincia, Estela Díaz, generó un escándalo en la política bahiense. Y eso continúa.

La bronca de ambos lados quedó expuesta en las redes sociales, primero, con mensajes entre la concejal (Fdt) Gisela Ghigliani y la Secretaria de Políticas Sociales local, Vanina González. Pero esta mañana, ambas protagonizaron un picante cruce en vivo en el aire del programa “Bahía Hoy”.

“No me parece correcto estar haciendo esto para ver quién tiene la razón, lo que queda claro es que la Ministra tenía una agenda muy profusa, lo cual es positivo. Cuando tuvo la reunión de prensa comentó que se juntaría con el Intendente -Gay- y cuando llegó a la puerta de la Privada le dijeron que él tenía problemas de agenda. Nos parece que se podría haber hablado antes, si bien nadie puede negar que el Intendente podía tener ese inconveniente. Luego, lo que sale en Twitter ,es lo que yo pienso de la situación que me pareció un destrato, se podría haber reprogramado. La Ministra deseaba la reunión con el Intendente. Esto fue a las 12:30, era lo que estaba pautado, llegó la ministra y parte de su equipo con esa agenda. No se fue ‘enojada’ porque la energía hay que ponerla en las cosas que se vinieron a hacer, sí fue un episodio extraño que no le ocurrió en otros municipios. Los que la conocen saben el tipo de mujer que es. Situaciones de destrato como ésta son violencias, no pensemos siempre la violencia como una cuestión física, por algo hay que conocer la ley, y a veces las mujeres nos preguntamos si esta situación se hubiera dado con un ministro varón”, señaló en el inicio del ida y vuelta la edil.

La funcionaria local, por su parte, expuso: “La verdad que visitas recibimos muchas, el Intendente también viaja siempre a reunirse y cuestiones de agenda tenemos todos. Él tenía una reunión con representantes provinciales esta mañana y se suspendió, pasa. Por protocolo la Ministra es par mía en función de las tareas que desarrollamos. Lo que me parece es que esto nos muestra que en realidad lo que hay que hacer es trabajar y no esperar una foto. Se ve que hay que avisarle con anticipación para que el equipo de Bahía se reúna con ella, mostrarle el trabajo y nos digan que no estamos a la altura. Se dieron vuelta y se fueron. Hay que seguir trabajando y preocuparse en lo que está pasando, que los casos de violencia no disminuyen, que los chicos tienen frío en las escuelas, y menos en ningunear a una funcionaria que está esperando para trabajar. Son formas de manejarse, hablan de la no violencia y son violentas. Nosotros aclaramos lo que teníamos que aclarar porque no nos gustan las mentiras, ayer fue un momento tenso y hostil innecesario de quienes se llenan la boca de la no violencia. Estoy con la mañana cargada de reuniones pero vamos a seguir trabajando como siempre”.

“Dejó un punto interesante, habla de trabajar y entonces yo voy a pedir públicamente que nos devuelvan lo que preparamos como agenda desde el 2020 y está esperando en el Ejecutivo. Algunos expedientes están en la oficina de Vanina, sería interesante que nos los devuelvan con su opinión para ver cómo trabajamos. También vamos a pedir la mesa intersectorial para que nos sentemos todos los actores y actoras que estamos en esto, que pongan un presupuesto adecuado. Yo estoy muy segura de lo que vi, de lo que viví y de lo que hubo. La ministra se fue porque era un tanto extraña la situación, pero se quedó su equipo”, retrucó Ghigliani.

Y González señaló: “Como siempre aclaramos, trabajamos en silencio porque no es una temática para andar haciendo fotos. La mesa está prevista para convocar, se avisa unos días antes, pero creo que tenemos que dedicarnos más a que las cosas se concreten y no tantos informes. Lo de ayer me llamó la atención, fue una situación fea y espero que no se vuelva a repetir. Seguiremos pidiendo respuestas a las problemáticas de las mujeres que son muchas. Que traten con respeto no solo a nuestro equipo sino también a la gente que trabaja acá. Yo con Gisela he tenido diferencias pero siempre con buen trato, por eso me sorprendió mucho lo de ayer”.

“Yo no voy a hablar de ‘escandaletes’ y clavadas porque es restarle valor a la Ministra que vino ayer. Hay una directora regional con la que hay diálogo, hay mucho déficit en lo local porque ni siquiera hay un presupuesto. Sentarse a trabajar en articulación significa tomar los recursos que puede ofrecer el Ministerio, pero tiene que haber un acompañamiento. Gobernar una ciudad es definir prioridades políticas y buscar los recursos para avanzar. Si no es una mera administración y la verdad que es bastante pobre“, indicó la concejala peronista.

“Lo que hay que hacer, como dijimos en muchas oportunidades, es aprender a mirar el presupuesto y ver cómo se trabaja. Nosotros no nos dedicamos a poner cargos para jerarquizar como dicen ellos, sino que trabajamos entre todas las dependencias y con las demás secretarías”, concluyó González.