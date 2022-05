Estiman que la reparación de la caldera en la Escuela Media 3 demorará dos semanas más

La titular del Consejo Escolar de Bahía Blanca, Lorena Mitshevich, brindó precisiones en LA BRÚJULA 24 de la difícil situación que se vive en la Escuela Media N°3 ubicada en Bravard y Charlone, donde se multiplican las quejas por la ausencia de calefacción en las aulas.

“Es un establecimiento con una gran matrícula, muy deseado por los papás para que vayan sus hijos. La caldera se rompió, estuvimos detrás de conseguir repuestos que no están en la ciudad ni fuera de Bahía Blanca. A través de nuestros proveedores nos contactamos con quien hace la fabricación de los motores, pero esta persona tampoco consigue los insumos”, resaltó Mitshevich, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, adelantó con una notoria frustración: “Estimamos que por 15 días la caldera no va a estar lista para que los chicos puedan estar calefaccionados. El edificio es grande, por eso no es fácil instalar caloventores, harían falta unos 100. Es una escuela bellísima pero no se la puede calefaccionar mediante esa vía”.

“En el Consejo Escolar solo hay calderas en la parte administrativa, en las oficinas donde estamos nosotros no funciona. Las prioridades son los establecimientos educativos, por eso los consejeros nos emponcharemos. Todos los Consejos Escolares venimos reclamando más autonomía para poder resolver los problemas de manera más rápida”, analizó la titular del C.E.

Por último, explicó que “suspender las actividades o recortar el horario no es potestad nuestra, a mitad de mañana cuando levanta el sol es cuando más frío hace o a última hora de la noche cuando los alumnos salen de la escuela, la temperatura es bajísima”.