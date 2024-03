Fiorella Damiani fue respaldada por la mayoría de sus colegas del Consejo Escolar

La consejera escolar procesada por falso testimonio se mantendrá en el cargo. Eso se debe a que este miércoles naufragó una moción presentada por la consejera escolar Lorena Mishevitch para que el cuerpo orgánicamente le sugiera a Fiorella Damiani tomarse licencia hasta que se aclare la acusación en su contra. De tal forma que la funcionaria encontró el respaldo de buena parte de la dirigencia política local.

“Presenté una moción para que pida licencia al Consejo Escolar, donde además de consejera se desempeña como Prosecretaria. Ella había informado que hoy, por motivos particulares no podía ir a la sesión donde tampoco estuvo presente (con previo aviso) Raúl Ayude”, indicó Mishevitch a la redacción de La Brújula 24. Explicó que, con 8 consejeros presentes, la votación (se define por simple mayoría) fue de 3 por la afirmativa y 5 abstenciones.

Sesión del Consejo Escolar con alta tensión. @LoreMishevitch propuso que su par Damiani pida licencia pero su postura no fue acompañada ni por gran parte de la UCR/PRO ni por el Frente de Todos. — Germán Sasso (@SassoGerman) March 27, 2024

Además de Mishevitch, votaron por la afirmativa Luis José (Juntos) y Leandro Hosni (LLA). Se abstuvieron Claudia Yáñez (Juntos) e Ignacio Fernández Sallustio (Juntos); Marina Sol Cano (UP), Andrea Damiani (UP) -no tiene parentesco con Fiorella- y María Florencia Sánchez (UP).

En tanto esta mañana se conoció un comunicado de la defensa de Fiorella Damiani que indica que esperan un peritaje de los videos que demostrarían que las relaciones con los dos jóvenes que la consejera escolar denunció por abuso, fueron consentidas. Todo es materia de investigación. Los imputados de los abusos recuperaron la libertad porque la justicia consideró que no había mérito para que siguieran presos una vez que se conoció el contenido del video. Fernando Pereyra estuvo en los estudios de La Brújula 24 contando el martirio por el que pasaron estando injustamente detenidos.