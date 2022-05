Tensa diligencia en tribunales entre Alberto Fernández y Patricia Bullrich

El presidente Alberto Fernández y Patricia Bullrich no se vieron en los Tribunales en la audiencia de “conciliación” convocada por la Justicia, como estaba previsto, pero se cruzaron mensajes que evidenciaron la tensión. El encuentro fue por una demanda que el jefe de Estado entabló contra la titular de Pro, luego de que ella sugiriera que el Gobierno intentó colocar un socio local en la compra de vacunas de Pfizer contra el coronavirus para cobrar un “retorno”.

Citados por la justicia para este mediodía ambos llegaron puntuales. Primero Bullrich y minutos después Fernández, pero sin embargo nunca se vieron en el interior del edificio de la calle Talcahuano, a metros del Palacio de Tribunales.

“El presidente no se animó a venir. Le pedí tres veces al juez que (Fernández) venga y no vino”, dijo la líder del Pro a La Nación. En tanto que, también en diálogo con este medio, el abogado de Fernández, Gregorio Dalbón, afirmó que cuando la exministra confirmó que no se iba a retractar por sus dichos, “la instancia de juntar a las partes la di por descartada”. Tras lo que agregó: “Las partes se ven cuando hay una posibilidad de conciliación”. Dalbón agregó que fue él quien quiso “preservar” al mandatario y “lo dejamos en otro lugar”.

Menos de una hora duró la audiencia entre Bullrich y Fernández, que comenzó a las 12 del mediodía frente al juez Luis Sáenz. Pese a que se esperaba que ambos estuvieran frente a frente, eso no sucedió. La primera en decirlo fue la líder de Pro, quien en declaraciones a la prensa en el lugar y con un grupo de seguidores que la alentaban de cerca, apuntó frases como: “No se animó a enfrentar la realidad, “no se animó a venir a hablar cara a cara”, “se escondió y mandó una patota y “se quedó en un cuartito guardado”.

La audiencia duró menos de una hora y ya abrió la etapa de prueba, lo que se esperaba que sucediera diez días después. En la representación del mandatario celebraban que les habían aceptado como prueba, entre otros elementos, el tape el video del programa La Cornisa, donde se dieron los dichos de Bullrich, así como la posibilidad de convocar como testigo al CEO de Pfizer en la Argentina, Nicolás Vaquer y el comunicado y la posterior declaración de la empresa desmintiendo las aseveraciones ante la Comisión Bicameral del Congreso.

Puertas afuera de tribunales, en un día gris, cuando faltaban minutos para las 13 salió a hablar Bullrich y contar lo sucedido en la hora previa. “Es una pena que el Presidente haya venido para quedarse en un cuartito guardado”, desafió. Y dijo que no pensaba retractarse por lo que había dicho sobre el contrato con Pfizer. Poco después quien habló con la prensa en el lugar fue Dalbón, quien confirmó que no se habían cruzado los protagonistas de la causa que se inició el año pasado.

“Va a defender su honra y le pareció que para hacerlo tenía que estar personalmente frente al juez porque es un ciudadano más ante la Justicia, más allá de que es un presidente”, había asegurado previamente Dalbón. Luego confirmaría que el mandatario sí vio al juez, pero no en la sala de audiencia sino en una sala la firma de los expedientes, aduciendo la falta de retractación de Bullrich como motivo para evitar el encuentro. El letrado advirtió que el caso puede demorar años en terminar de resolverse y dio por descontado que terminará en la Corte Suprema de Justicia, por tratarse de un caso con “daño contra el honor”.

Fuente: La Nación