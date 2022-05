Entregaron el honoris causa post mortem a Quino: la sobrina que recibió la distinción habló con La Brújula 24

Julieta Colombo, sobrina y representante de Quino, habló esta tarde con La Brújula 24 luego de recibir, en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur, el honoris causa post morten en reconocimiento y a la memoria de su tío, el humorista y dibujante conocido como Quino. Hacía 19 años que Colombo no venía a Bahía Blanca. La última vez fue en compañía de su tío, para la presentación de una muestra en el Museo de Arte Contemporáneo.

“La obra de Quino en general tiene la característica de interpelar al lector pero me parece que Mafalda, por sus particularidades, ha entrado en la casa de todos nosotros”, expresó en el inicio de la charla con Pato Díaz en “Estación 24”.

El mensajero que trasciende generaciones con “Mafalda”

Joaquín Salvador Lavado Tejón, ​conocido bajo el pseudónimo de Quino y su creación más afamada en el mundo: “Mafalda”.

Joaquín Salvador Lavado Tejón, ​conocido bajo el pseudónimo de Quino, nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. Fue un destacado humorista gráfico e historietista, que tuvo como obra más conocida la tira Mafalda, publicada entre 1964 y 1973. Desde 1954 publicó regularmente en Rico Tipo y luego en Tía Vicenta y Dr. Merengue. Poco después comenzó a hacer dibujos publicitarios. Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino, en 1963, tras lo que le encargaron unas páginas para una campaña de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield,​ para las que creó el personaje de Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, por lo que la primera historia de Mafalda se publicó en Leoplán, tras lo que pasó a publicarse regularmente en el semanario Primera Plana ya que el director del semanario era amigo de Quino. Entre 1965 y 1967 se publicó en el diario El Mundo; pronto publicó el primer libro recopilatorio y empezó a editarse en otros países, entre ellos Italia, España (donde la censura obligó a etiquetarlo como para adultos) y Portugal.

Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de 1973, según él mismo por agotársele las ideas, Quino se exilió posteriormente a Milán, desde donde continuó realizando páginas de humor.

Quino falleció el 30 de septiembre de 2020, tras estar internado a causa de un accidente cerebrovascular a los 88 años, un día después de haberse cumplido 56 años de la primera publicación de Mafalda.

“Mafalda tiene que ver con nuestras infancias”

Julieta Colombo exponiendo en ámbitos de la UNS, donde recibió el honoris causa post morten dedicado a la obra de su tío Quino.

“Estábamos hablando con las autoridades de la Universidad Nacional del Sur que fue muy emotivo. En primer lugar porque es la primera distinción que recibo yo sin estar Quino. Para mi no fue fácil porque siempre fui yo la que lo acompañaba a recibir estos homenajes, pero por otra parte sentí mucha emoción porque a pesar de que él ya no está su obra sigue teniendo sentido y me parece que ese es el legado que tenemos los sobrinos que hemos heredado”, dijo.

“Esta distinción tiene la particularidad de ser post mortem y eso tiene su importancia porque tiene que ver con que su legado permanezca, con que su obra siga siendo leída, con que muchas mamás lean Mafalda a sus hijos y con que esos hijos lo hagan con su futuros hijos. Mafalda tiene temáticas tan universales y vigentes que a veces da un poco de susto; todo sale de esa cabeza que fue la cabeza de Quino, pero con Argentina hay una vuelta atrás. Mafalda tiene que ver con esas infancias de todos nosotros”, precisó.

“Con la obra de Quino todos tenemos algo con lo que identificarnos y algo que preguntarnos”, amplió.