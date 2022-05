Leclerc y Ferrari dominaron en una vibrante clasificación de la Fórmula 1 en Miami

Una definición apasionante, rodeada de fanáticos. Miami y Ferrari: dos grandes pasiones. Resultó una gran tarea de Charles Leclerc, que logró la pole position en el Gran Premio de Miami para la carrera de este domingo, desde las 16.30, de la Argentina. Aseguró el primer puesto de salida en la última vuelta con un registro de 1:28.796. Su compañero de equipo, Carlos Sainz, fue segundo y Max Verstappen, a bordo de su Red Bull, tercero. Lewis Hamilton largará en la tercera línea.

“Esto es una locura, es increíble. Todos fanáticos de Ferrari en las tribunas. Será un desafío apretado mañana, pero esperamos seguir con el mismo ritmo, a todo o nada”, comentó el joven, de 24 años, nacido en Montecarlo.

El piloto monegasco Charles Leclerc, líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, conquistó Miami con una tarea de ensueño. Mientras, el neerlandés Max Verstappen, actual campeón mundial, partirá del tercer lugar seguido del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que había sido el más rápido en los últimos ensayos libres. ”Tenemos una carrera larga delante de nosotros y absolutamente todo puede pasar”, dijo Pérez, que persigue el tercer triunfo de su carrera.

Leclerc, que supera por 27 puntos a Verstappen en la clasificación general del campeonato, aseguró su tercera ‘pole’ del año en la última vuelta de la sesión de clasificación en el Miami International Autodrome (5,412 km). ”El último fin de semana no fue muy bueno para mí (en Imola), cometí un error. Pero ahora conseguimos la ‘pole’ y tenemos que acabar el trabajo mañana”, declaró Leclerc, que suma dos victorias (Baréin y Australia) en cuatro carreras este año.

