La mamá de Marengo, referente de Milei en Bahía: “Si me pide ser candidata, acepto”

Graciela Paganini es la mamá de Rocío Marengo y ferviente admiradora de la creciente corriente libertaria, que ha logrado ascender en las encuestas a algo más de un año para las próximas elecciones. En diálogo con LA BRÚJULA 24, admitió que si recibe un llamado de Javier Milei para ser candidata a Intendente, no lo dudaría.

“Fui convocada a trabajar en un espacio que se está formando, como Libertad Avanza. Me llamó Paola Maiza y por eso acudí muy contenta, cuestioné el tema de los referentes y me sacaron del grupo de Whatsapp”, se quejó Paganini, durante el comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, no se achicó: “Soy como el Ave Fénix, toqué fondo y ahora estoy con más fuerzas que antes. Seguiré trabajando para Milei como lo vengo haciendo hace tiempo y apoyo las ideas liberales. Él me dio felicidad y me sentí identificada porque dice lo que piensan la mayoría de los argentinos. Lo conocí por la televisión y fue el primero que dijo que estamos cansados de los políticos”.

“Creo que lo que pasó eliminándome del grupo fue por falta de educación. Si uno adhiere al espacio es porque tengo afinidad ideológica, lo demás se debe dirimir a través de un diálogo y frente a frente porque un chat se puede malinterpretar. Viajo continuamente a Buenos Aires cuando mi hija me necesita, ella siempre me llama, pero vivo en Bahía Blanca”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

En paralelo, fue contundente ante la consulta puntual: “Si Milei me invita a ser candidata en Bahía Blanca, no lo dudo. Estoy feliz de ver su crecimiento, su fuerza y el amor por su hermana, su capacidad y lo que sabe de economía me dan mucha alegría”.

“Trabajaré en silencio y hablando con un amigo gastronómico con el que no compartimos las mismas ideas, me hizo una comparación fantástica: si uno ve un hormiguero, es perfecto, pero si lo pateas, las hormigas se vuelven locas. Esta metáfora es tal cual lo que plantea Milei”, cerró Paganini.