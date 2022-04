Ginóbili, sobre el Salón de la Fama: “Es un lindo premio, pero ya está”

El argentino Emanuel Ginóbili habló por primera vez de sus sensaciones tras haber sido elegido para ingresar al Salón de la Fama del básquetbol. El bahiense sostuvo que se trató de un reconocimiento “inesperado”, pero que se siente “halagado” por este homenaje que llega cuatro años después de su retiro profesional.

“Estoy contento por lo que acaba de pasar. Es algo que se venía hablando hace un par de años y los que saben de esto me decían que iba a pasar, pero hasta que no pasó no me hice ilusiones ni quise dedicarle ninguna energía”, dijo Manu en una entrevista con NBA Latam.

El bahiense de 44 años calificó a este reconocimiento de “inesperado” y contó cómo vivió las horas posteriores al anuncio realizado el pasado 2 de abril: “Cuando empiezan a llegar las repercusiones, uno le empieza a dar mas valor. Yo soy reacio a los premios individuales, no los valoro tanto inicialmente. Después me doy cuenta de que es algo groso, importante. Cuando llegue septiembre y esté ahí, terminará de caer la ficha”.

La entronización de la clase de 2022 se llevará a cabo durante las festividades en Springfield, Massachusetts entre el 8 y el 9 de septiembre.

Las frases más destacadas de Manu Ginóbili

“El lunes anterior fue el día del llamado, yo no sabía que se iba a filtrar. Me dijeron que anuncio se hacía el sábado. Un día estaba viendo el entrenamiento de mis hijos y veo en el teléfono que algo pasó. Se había filtrado. De entrada fue responder, decir muchas gracias. Es lindo saber que la gente se alegra, que algunos hasta se emocionan por algo que te pasa a vos”.

“Estamos cerca de cumplir cuatro años de mi último partido, que sigan pasando cosas relacionadas a mi carrera me halaga mucho”.

“Cuando terminó mi carrera, pasó lo del retiro de la camiseta (en San Antonio Spurs), cerré la persiana. Nada de lo que venga de ahora en más me ocupa neuronas. Lo que viene es un lindo premio, un honor a lo que hice, pero ya está. Yo no juego más y no puedo generar algo nuevo. Está todo hecho, no puedo modificar nada y no depende de mí. Yo dejé todo lo que tenía que dejar adentro de la cancha, el resto es anecdótico y puede ser superlativo, como esto (del Salón de la Fama)”.

“No soy de emocionarme, tal vez en el momento del speech (discurso) surge algo. A fines de agosto me voy a sentar a escribirlo”

“Mi tutor tiene que ser alguien que ya esté en el Salón de la Fama. Entonces será David Robinson o Tim Ducan. Con ellos tengo un lazo emocional, fueron compañeros”.

“Mi carrera fue muy privilegiada, de estar en un lugar así (San Antonio) con personas que valoraban y me valoraban. Al mismo tiempo tuve la fortuna indescriptible de tener lo mismo en paralelo con la Selección. Es algo muy atípico. Aprecio muchísimo todo lo que pasó, desde las grandes victorias como un oro olímpico hasta las que me partieron el corazón”.

“Jugué hasta las 41, no me quedó nada. Desde 2013 ya venía barajando la oportunidad de dejar y jugué cuatro o cinco temporadas más. Para mí había sido muy duro y empecé a considerarlo internamente. Me fui preparando mientras sucedía. Eso hizo que la transición fuera sencilla y recontra placentera. No hubo un momento en que dijera ‘Cómo me gustaría estar ahí’. Yo lo miro desde este lado con un tecito y me voy a la cama cuando termina”.

“Pensé que me iba a costar más, que iba a extrañar más la adrenalina de la competencia y la verdad es que no. No me imagino cómo lo hacía, estar bajo esa presión constante. De pensarlo me agoto. Llevo cuatro años sin casi tocar una cancha de básquet, ni series ni partidos. Ahora tengo otras prioridades”.

El histórico logro de Manu Ginóbili

El exbasquetbolista argentino Emanuel Ginóbili, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs, fue oficialmente elegido el pasado 2 de abril como nuevo miembro del Salón de la Fama del básquetbol, al que se unirá el próximo 9 de septiembre tras una ceremonia para la camada 2022 en Springfield, estado de Massachusetts.

Manu se convertirá así en el primer basquetbolista argentino en lograr esa distinción y en el quinto sudamericano después de los brasileños Oscar Schmidt, Maciel Periera y Hortencia Marcari y el panameño John Isaacs.

La nominación del argentino se formalizó al reunir al menos 18 votos entre los 24 integrantes del Comité de Honor, cuerpo formado por miembros de Salón de la Fama, periodistas y otros expertos.

Fuente: TN.