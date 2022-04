En ocasión de pronunciar el discurso por el 194° aniversario de la fundación de la ciudad, el intendente municipal del Partido de Bahía Blanca se asoció con expresiones de otros dirigentes del PRO en el sentido de la necesidad de impulsar trabajo y no más planes. “El país no se arregla con más planes y en esto tenemos que estar todos juntos”, expresó el jefe comunal.

Previamente con la colocación de ofrendas florales en el Monumento a los Fundadores en el Parque de Mayo, el titular del Ejecutivo inicio a las actividades oficiales en conmemoración del aniversario de la ciudad. Luego, la comitiva oficial se trasladó al lugar donde se encuentra emplazado el nuevo centro de salud que hoy quedó inaugurado.

“Tomemos esta lluvia como una bendición, en una zona donde suele faltar agua, en estos días nos están compensando. Somos una comunidad amplia, pluralista, que se ha ido forjando a través de casi 200 años con gente de todos los credos y religiones, gente que ha hecho grande a la ciudad viniendo de diferentes provincias y los inmigrantes como síntesis de la Argentina toda. Y muchos de los valores que hicieron que Bahía Blanca creciera y ocupe el lugar que hoy ostenta son los que perduran y que debemos seguir cultivando para que la ciudad crezca, se siga desarrollando y sea más igualitaria”, expresó Gay.

“La fe, el trabajo, la educación y la producción son características de una ciudad que se hizo con mucho esfuerzo y sacrificio, desde sus fundadores hasta la actualidad. Zona muchas veces inhóspita y de clima riguroso que no fue obstáculo para este crecimiento que hoy ostenta. Y nos complace poder seguir llegando a los distintos barrios de una ciudad animosa como dice nuestro himno y de enorme proyección, que seguramente tendrá que adecuarse a los tiempos y tendrá que seguir teniendo su propia idiosincrasia, estilo y característica para superar los tiempos difíciles que tenemos como país. El presente y el futuro siguen siendo promisorios y depende de nosotros, superar las rémoras que nos ponen anclas hacia el crecimiento. Los tiempos políticos, económicos y sociales no son fáciles. La propia pandemia nos marcó y no es casualidad que estemos hoy celebrando el aniversario, inaugurando un nuevo centro de salud”, agregó.

“Para nuestra gestión –puntualizó-, la salud pública es claramente un bastión y allí estamos derivando la mayor parte de nuestros presupuestos anuales. Más del 50% de los bahienses no tiene obra social, unas 160 mil personas, a las cuales les tenemos que brindar asistencia, quienes concurren a un sistema de salud que tiene límites, que estuvo cerca de desbordarse y fue nuestro gran escudo protector. Es el quinto centro de salud que inauguramos en nuestra gestión, que además viene de la mano de haber terminado 650 viviendas aquí a pocos metros, del Plan Federal, para que dos mil personas vengan a vivir a este sector y que no podían ser atendidos en la unidad sanitaria de Grünbein. Y esperamos antes de diciembre de 2023 tener listo el sexto centro de salud en Villa Harding Green”.

Un reconocimiento a César Milstein y al personal de salud

Respecto del nuevo espacio inaugurado hoy, el Intendente expresó que “implica mucho esfuerzo, pero a la vez también significa llevar la salud a los barrios. Por eso agradezco al personal de salud, muchos de ellos me acompañan, siendo consciente del esfuerzo que dieron en la pandemia. Tratamos de acompañarlos, sabiendo que no alcanzan los recursos, pero somos agradecidos, junto a la comunidad”. “Esto es un homenaje a ustedes, el mismo que le rendimos al quizás el ciudadano más ilustre en estos casi 200 años: el premio Nobel y reconocido en el mundo, César Milstein. Es un acto de justicia que esta unidad sanitaria lleve su nombre. Este centro de salud se construyó merced a lo que espero sea la síntesis de los tiempos que vienen. No es tiempo de ampliar las grietas y dificultades que tenemos los argentinos”, resaltó.

Seguidamente señaló que “no es tiempo de exacerbar las diferencias, es momento de construir un país que tiene que ser grande por sus recursos naturales y humanos”. “Solo se saldrá de esto con más y mejor educación, mejor política, más y mejor trabajo y más producción. Estos son los pilares sobre los cuales la ciudad tiene que seguir creciendo, enfrentando las desigualdades, para que Argentina vuelva a ser lo que fue. Este centro de salud con varias especialidades y horario extendido para que la gente no tenga que ir al Penna o al Municipal se hizo merced a un programa muy interesante de la Provincia que es el Fondo de Infraestructura municipal, que se creó en 2016, para descentralizar y federalizar. Con este programa se han hecho obras en los 135 municipios bonaerenses. Este programa no se interrumpió con el cambio de administración de la Provincia, se acordó en la Legislatura, y que los municipios decidieron dónde se destinan los fondos. Esa es la Argentina que inexorablemente debe venir. Celebro que estén aquí los referentes de los principales partidos políticos, incluso de la región, porque en poco tiempo entraremos en las turbulencias propias de los tiempos electorales”, indicó.

“Esto no nos debe dejar de visualizar cuál es el objetivo, la salida que tiene la Argentina y particularmente estamos dando el ejemplo en la región, con un diálogo fructífero, más allá de las disidencias. Tenemos que pensar en una Bahía basada en el trabajo, la educación, la producción y los acuerdos mínimos que nos permitan seguir creciendo, atacando los males como la desigualdad. No podemos tener un país con el 40% de pobres. la solución está en todos. Quizás desde el Pago Chico es más difícil convencer a todos, pero como bahienses tenemos que ser capaces de pensar en un futuro de educación, producción. El país no se arregla con más planes y en esto tenemos que estar todos juntos”, finalizó.

Sobre el Centro de Salud Dr. César Milstein

Según se informó, el Centro de Salud “Dr. César Milstein” está ubicado en Baigorria y Los Tamariscos y brindará asistencia a los barrios 12 de Octubre, San Miguel, Polo, Plan Federal, Villa Gloria, Villa Elena, Grünbein y zonas aledañas.

En el plan de obras se previó la construcción de accesos para discapacitados, una oficina administrativa, sectores de circulación y espera, baños y espacios para depositar medicamentos y residuos patogénicos.

Se brindará atención mañana y tarde, con horario extendido y se contará con profesionales de pediatría, medicina general, psicólogos, trabajadores sociales, ginecología y enfermería, entre otros. Estos centros permiten trabajar sobre prevención, controles y atención de pacientes crónicos, a fin de continuar con la estrategia de atención primaria de la salud.