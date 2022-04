Llegó “La divina noche de Dante”

El repaso por los temas del mundo del espectáculo en la voz de la periodista Laura Ufbal. Y como siempre, en el aire del programa “Vive cada día”, en La Brújula 24.

Nico Repetto, Rial, Bossi de Los Ángeles a Canal 9

En este martes 5 de abril comenzó por Canal 9 “La divina noche de Dante”, Un programa conducido por Dante Gebel y producido por Mario Pergolini (Go-Lab), desde Hollywood. El show contiene entrevistas profundas y distendidas a personalidades del medio, que viajan especialmente a Los Ángeles; informes periodísticos (Héroes, Argentinos x Argentinos) mostrando a personas que hacen tareas solidarias en todo el país; reflexiones antes de ir a dormir, una banda Big Band en vivo y mucho más y se produce desde uno de los estudios mas sofisticados y emblemáticos de Hollywood (River Arena), con 16 cámaras 4K, calidad de cine y la mejor calidad para toda la familia.

Justamente cuando por estos días se decía que Nico Repetto conduciría “La Peña de Morfi”, el conductor estaba viajando a Los Ángeles para ser entrevistado por Gebel.

Entre otros, ya estuvieron con Gebel, Martín Bossi y también Jorge Rial. Y están hablados para que se sumen en el transcurso del año artistas internacionales como Salma Hayek e Imanol Arias, siempre en el contexto de un ciclo que tendrá las clásicas reflexiones de Dante y acciones solidarias.

La hija de Rosenfeld desenmascara a su denunciante

Después de presentarse en este mediodía en “Intrusos”, la hija de Ana Rosenfeld, Stefy, mostró una prueba de la amistad y la contención que la abogada tenía con Carolina Maneiro, una clienta que ahora la denuncia mediática y judicialmente.

Lo que muestra la hija de la abogada, abogada ella misma, es que esta mujer y sus hijos eran muy cercanos a Rosenfeld, que es verdad que viajaron juntas buscando en el exterior las cuentas de su ex marido y que esta mujer mentiría en muchas de sus apreciaciones.

Mientras su madre viaja hacia Estados Unidos, su hija explica que “te conocí, compartiste mi vida al lado de mi mamá y mi familia” y agrega “viajes en busca de tus derechos y más….desagradecidas..muy triste no se te ve compartiendo año nuevo en NUESTRA casa con tu hijos, o quién le hacía regalos de Navidad y de cumpleaños a tus hijos para que reciban algo porque tu ex marido no les regalab???, muy fácil olvidarse de las cosas”.

Y siguió Stefy diciendo que “NADA de estado de vulnerabilidad…van en estado de desesperación por buscar sus derechos y se encuentran con una profesional DEL CARAJO que siempre le digo que es hasta psicóloga de sus clientas por como las trata y atiende!! 24 horas a disposición!!! Asco me dan”.

En cuanto al dinero, agrega que “Nadie obligó a ninguna a pagar ….si lo pagaron es porque querían!! Muy cerquita estaba la puerta para irse! Si les parecía cara hubieran ido al profesional de la esquina! Si ahora no quieren pagar lo que deben, el problema es de ustedes. Debería darles verguenza ir a la televisión a hablar temas que la Justicia no les da derecha. Que les vaya bien en sus vidas, porque a mi mamá le va excelente en la suya”

Con info de Laubfal.com