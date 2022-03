“Es un hecho sin precedentes”, resaltan desde Defensa Civil

El titular de Defensa Civil, José Luis Henriquez, manifestó esta mañana en LA BRÚJULA 24 el cuadro de situación a las 7 de la mañana de este viernes, en el marco de la ardua labor que vienen llevando para poner a resguardo a la población.

“Vamos a tener un panorama similar al de ayer, con vientos de fuerte intensidad, aunque no tanto como ayer. Además de las lluvias que se aguardan hasta después del mediodía. La cantidad de evacuados sigue siendo la misma de ayer porque durante la madrugada no se sumaron más. Son 100 familias en total, a eso hay que sumarle los autoevacuados”, enfatizó Henriquez, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, sobre una de las conductas más irresponsables que se registraron ayer, expuso su repudio: “Algún irresponsable que juega con la desesperación de las personas lanzó un audio que tratamos de desactivar rápidamente por los medios y las redes. Nada de lo que se decía en ese mensaje era real. Uno no sabe por qué condición lo hacen, invocando que era familiar de una persona que trabaja acá. Siempre nos abocamos a preparar una respuesta ante una contingencia, pero no podemos alarmar a la población de ese modo”.

“La recomendación es quedarse en casa y en caso de salir hacerlo de manera segura, cuidarse del arbolado y el cableado. No sacar la basura a la calle para que no se tapen los desagües, revisar los balcones donde no deben haber elementos sueltos. Tenemos más de 700 llamadas por el tema arbolado, por eso estamos ante un hecho sin precedentes porque los temporales duraban dos o tres horas, pero en este caso ya se extendió por más de 24 horas y nos queda aún más por delante. No obstante, este alerta meteorológico se lanzó un par de días antes”, reflejó Henriquez.

Por último, cerró con otro panorama elocuente: “Sacamos cuatro camionetas a la calle, con refuerzos en las guardias. El municipio puso a su disposición todo su personal, somos más de 150 operarios en total y a eso hay que sumarle a los bomberos, sean oficiales o voluntarios. Los evacuados están repartidos en el Ejército, el Hotel Victoria, el hostel de calle Soler y la casa de Natty. Tenemos preparados por las dudas el Dow Center y las dependencias de la armada”.