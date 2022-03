El drama de los evacuados: “El agua entró a mi casa como si fuera un tsunami”

El hogar de Natty Petrosino es uno de los puntos donde los evacuados por el temporal de lluvia y viento esperan que mejoren las condiciones para regresar a sus domicilios y, en la mayoría de los casos, empezar de cero.

Daniel vive en el sector de Más Barrios, ubicado a la altura de avenida Arias al 500 pusieron en palabras el calvario que están viviendo: “Estoy desde las 9 de la mañana de ayer, allá en mi casa se me voló el techo y perdí todo. Era imposible ingresar porque el agua me llegaba hasta las rodillas”.

“Pedí ayuda a la Municipalidad y nadie vino. Tengo cinco hijos chiquitos, uno de ellos recién nacido, con los que estamos evacuados, me siento muy triste. A las 4 de la madrugada de ayer comenzó a ingresar el agua por abajo de la puerta. Recién a las 10 nos vinieron a evacuar”, sostuvo.

El momento más escalofriante de su testimonio llegó a continuación: “El agua entró como cuando viene un tsunami, los nenes lloraban, el viento que no amainaba. Nos colgamos de los tirantes para que no se vuelen. Nos tienen en el olvido, no se puede vivir así. Cada vez que llueve me tengo que evacuar. Queremos una solución porque todos los vecinos tuvimos que irnos”.

Gustavo expuso el mismo panorama: “El agua no dejaba de entrar y era imposible sacarla. No me quedó más opción que irme sin poder salvar nada. Por suerte, mi techo no se voló, pero solo nos quedamos con lo puesto con mi señora y el dueño de la casa. Todavía no se puede volver porque las calles están anegadas”.