Es ucraniano, vive en Bahía y espera regresar para ayudar a su país

Dinis Molodtsov salió de Ucrania en 2017 a recorrer varios países, por la pandemia se quedó en este lado del mundo y desde el año pasado está en Bahía Blanca. La invasión de Rusia lo sorprendió y ahora espera poder regresar para ayudar.

“Me gustaría volver porque es muy difícil estar lejos sin poder ayudarlos. Tener allá a mi familia, me siento impotente. Aunque no tengo experiencia militar, pero hay un montón de trabajo que se puede hacer con comida, en los pasos humanitarios”, dijo Molodtsov en comunicación con La Brújula 24.

Luego de recorrer prácticamente todo el continente desde México viajando por la costa del Pacífico, ve las noticias y se comunica con su familia y amigos que todavía están en Ucrania o que lograron escapar a algún país de Europa.

Molodtsov es nativo de la ciudad de Mukachev en el extremo oeste de Ucrania, donde hasta ahora no se han producido ataques rusos, pero tiene familiares en localidades cercanas a Kiev que sí se han visto afectadas por la agresión lanzada por el presidente Vladimir Putin desde finales de febrero.

“Mi prima que vivía en un pueblo cerca de la capital le quemaron su departamento. A mi madrina le bombardearon su casa y pudieron escapar dos días antes. Los rusos lo que hicieron es lo que ellos llaman “limpiar” antes de ingresar. Las personas no pueden salir a la calle. Hay vecinos de mi madrina que los mataron y sus cuerpos están en la calle desde hace unos días y ni siquiera pueden enterrarlos”, relató sobre la situación que le informan directamente.

Sobre el desarrollo de esta agresión de Rusia a Ucrania Molodtsov dice que “algunos me preguntan que por qué el gobierno ucraniano no firma la paz y me doy cuenta de que la gente tiene esa idea de que es una guerra de los políticos y muere el pueblo, pero la situación es muy diferente es la guerra de Putin y contra todo el pueblo ucraniano. Los últimos 500 años de nuestra historia siempre se ha metido Rusia en nuestro país que lo que queremos es independizarnos. Por eso los que antes eran enemigos de diferentes partidos ahora se unen en contra de ese terrorista que es el presidente de Rusia y hace cada persona lo puede para que se den cuenta que no es su país y que no queremos estar con Rusia”.