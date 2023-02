“La guerra de Putin es contra toda Europa”, dijo el ex embajador argentino en Moscú

Al cumplirse un año de la invasión Rusa a Ucrania el objetivo de la ofensiva cambió y ahora es un enfrentamiento de Putin contra toda Europa, en opinión de Ricardo Lagorino, ex embajador argentino en Rusia.

“El objetivo cambió, se hablaba de la ‘desnazificación’, un eufemismo para acabar con el gobierno de (Volodímir) Zelenski y anexarse toda Ucrania, y eso no ocurrió, porque Rusia militarmente no lo pudo hacer y porque Ucrania, que viene siendo preparada desde 2014 por países de la OTAN, está militarmente mucho mejor preparada para una guerra del siglo XXI”, señaló el diplomático en el programa Nunca es Tarde.

Agregó que ahora la narrativa de Putin es diferente: “Rusia no es ni occidente ni la OTAN, tampoco pretendamos que es una democracia, porque no lo es. Rusia es Europa y hoy Rusia le está haciendo la guerra a toda Europa al invadir a Ucrania”.

Lagorino destacó que distingue entre Rusia y el gobierno de Putin y considera que la ofensiva militar iniciada hace un año, es una iniciativa del presidente y que no está respaldada por el pueblo, aunque este, “como siempre ocurre cuando hay una guerra” se cierra detrás de su líder. “Además, es un régimen autocrático que declara que todo aquel que no apoye es un traidor”, dijo.

“Ucrania y Rusia son dos pueblos absolutamente hermanos, el origen de Rusia se inicia en Kiev la actual Ucrania. A futuro, cuando haya una paz, que va a tardar muchos años, hay que tratar de reinsertar a Rusia en Europa, por eso yo distingo para no marginar a todo el país de esta irracionalidad del gobierno de Putin”, aseguró.

Sobre un posible fin del mandato de Putin, Lagorino afirmó que no lo ve cerca y que “puede nunca pasar o que el reemplazo sea alguien mucho mas nacionalista”. Explicó que “Rusia tiene dos componentes muy fuertes de nacionalismo y religiosidad y esta narrativa nueva de Putin de la agresión de occidente, un occidente decadente, cala muy hondo en el ruso medio. No me animaría a decir que puede haber un final pronto”.

En lo que sí ve debilitado a Putin es en las sanciones, especialmente por su efecto en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación: “Tiene un costo enorme y eso Rusia lo va a pagar, creo que de esta guerra la consecuencia más negativa para Rusia es que le va a costar su progreso”.