Macri criticó duramente a Riquelme: “Nos está arruinando”

Mauricio Macri apuntó nuevamente a Juan Román Riquelme. El ex presidente de Boca Juniors no titubeó al compartir una fuerte crítica contra el ídolo y actual vice, cuando le mencionaron el tema: “¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra dirigir un club”.

Macri anticipó lo que podría acontecer el año próximo en los comicios que se desarrollarán en la Bombonera: “Lo imagino a Tevez participando en el futuro inmediato en la política de Boca, sin dudas. Lo veo muy comprometido. Es un hombre que ama a Boca, apasionado por Boca. Ahora, hay inquietudes de todo tipo. Lo veo integrando un grupo de gente, primero en una etapa de aprendizaje y luego asumiendo más responsabilidades”.

Esta no fue la única vez que Macri le apuntó a Riquelme en el último tiempo, ya que a fines del año pasado también había cuestionado ciertos manejos de la cúpula directiva presidida por Jorge Amor Ameal en el Xeneize. “Digamos que hay cosas que escucho y que no me siento identificado. No me gusta un club donde pasa todo a girar mucho alrededor de una persona. Me parece que no está bien. El club es una institución. Tiene que tener un conjunto de dirigentes responsables que actúen coordinadamente y eso no se ve. Hay una situación muy desdibujada del presidente”, declaró a Radio Mitre.

A fines de 1995, Macri llegó a la presidencia de Boca y se mantuvo en el cargo hasta mediados del 2008 cuando dio un salto a la vida política nacional con su desembarco en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre la hipotética candidatura de Carlitos, Riquelme dijo hace algunas semanas: “Ojalá si él tiene ganas que lo haga, si quiere acompañarnos a nosotros tiene las puertas abiertas, si quiere acompañar a otro, tiene que hacer lo que siente. Cómo me va a molestar. Ahí no ganaríamos 90-10, ganaríamos 85-15. Si le divierte intentarlo, él sabe que mi cariño no va a cambiar nunca”.

