Ciberdelincuencia: qué hacer para no ser estafado

Generó alarma que Mercado Libre confirmara el acceso de ciberdelincuentes a datos de 300.000 usuarios. Sin embargo no hay constancias de que hayan accedido a contraseñas u otros datos sensibles de los usuarios. La empresa informó que activaron los protocolos de seguridad y dieron inicio a un exhaustivo análisis para determinar las causas y causantes de lo ocurrido.

Emiliano Piscitelli, especialista en ciberseguridad, habló con “Nunca es tarde”, programa que se emite por La Brújula 24, y dio consejos de mucha utilidad para evitar estafas virtuales, una modalidad que lamentablemente se han vuelto moneda corriente en los últimos tiempos.

“Esto es algo más común de lo que parece lamentablemente. Todos los días encontramos filtraciones, ataques a empresas, organismos de Estado y demás, pero se hacen conocidas estas que se producen a empresas importantes como estas”, expresó Piscitelli.

El especialista confió que se activa un comité de crisis para analizar lo ocurrido y luego se comunicó, pero se comprobó que no hubo filtración de datos relevantes.

“Algo importante que tienen que saber las personas es que muchísimo más que esto, se dan engaños y estafas a la gente por mail o WatshApp”, advirtió.

“La seguridad no es nunca del 100%. No hay que descansar en eso. En Argentina tenemos la mayor cantidad de expertos en ciberseguridad. La comunidad de ciberseguridad creció mucho en el país. Hay recursos humanos, quizás no recursos logísticos”, dijo y alertó que “nadie está exento de ser atacado”.

“Todos somos víctimas potenciales de una estafa o un engaño. En este caso en teoría atacaron a una empresa. Igualmente yo recomiendo algunas cosas; hay que evitar no ponerse paranoico. Tenemos que estar atentos a cualquier comunicación que recibamos por WatshApp, mail o mensaje de texto. Los ciberdelincuentes van a estar a la orden del día para hacer estafas”, precisó.

“Otra recomendación -detalló- es cambiar la contraseña. En el mundo la contraseña más usada es 1,2,3,4,5,6; es increíble pero cierto. Otra cosa muy importante es activar el segundo factor de verificación. Los pasos son ‘usuario’, ‘contraseña’, y ‘algo más’. Ese ‘algo más’ es una aplicación que vamos a instalar, la vamos a instalar con nuestra cuenta de Mercado Libre, el día de mañana nadie va a poder entrar con mi usuario y contraseña. Es como el ‘tokin’ del banco y también lo pueden hacer en Instagram, Facebook, Gmail. Son 30 segundos para invertir en seguridad”, mencionó.