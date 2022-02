Juan Petrosino junta donaciones para llevar a Corrientes

Juan Petrosino, hijo de la embajadora espiritual bahiense Natty Petrosino, se acercó esta mañana a los estudios de La Brújula 24 para explicar que junta donaciones para llevar en los próximos días a la provincia de Corrientes, afectada por los incendios forestales.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, comentó que los principales elementos a recolectar son “crema para las quemaduras, comida enlatada porque ellos no pueden cocinarse y mercadería en general”.

“Ayer me decían porque los bomberos voluntarios están hace una semana trabajando y no pueden aportar en la casa a sus familias, por eso pedimos mercadería. También me pedían ropa de invierno, hay familias que se han quedado sin nada directamente”, dijo.

Respecto de las donaciones, Juan indicó que quienes quieran hacerlo pueden llevarlas a Gorriti 60, de 9a a 18. Y dijo que “ahora estamos esperando el llamado del Intendente que se comunicó esta mañana para ver qué posibilidades hay de ubicar el camión en algún lugar público y que pueda acercarse la gente directamente”.