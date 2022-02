Incendios en Corrientes: “Estamos cansados y sentimos una gran decepción”

La provincia de Corrientes está prendida fuego: hay focos por todos lados –más centrados en el centro-norte– en un bioma de pastizales resecos. Una zona crítica son los sectores norte y oeste de los Esteros de Iberá.

En un reporte del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA– publicado el viernes, se dice que ardieron ya 800.000 hectáreas, el 9% territorio provincial. También murió ya un bombero voluntario en un accidente en la ruta por el humo: José Luis Mombaj (38).

Hay decenas de lenguas de fuego –algunas de un kilómetro– avanzando por el norte de la provincia, incluso sobre humedales. La Brújula 24 contactó a uno de los productores rurales damnificados, Ricardo Matho Meabe, quien relató en el programa “Mañanas de Campo” la delicada situación.

“Nunca había pasado, jamás se vivió algo de esta magnitud. Acá se combinaron las pocas lluvias, las temperaturas muy altas, con valores de 43 grados a la sombra y el viento que secó el ambiente”, describió Matho Meabe, respecto a una de las causas del desastre.

Además, consideró que “los primeros fuegos fueron accidentales, de gente que toda la vida quemó basura y no se pudo controlar, también algún accidente que entra de la ruta por un cigarrillo, pero ya se barajan inicios del fuego intencionales porque cuando uno encuentra un foco cada 100 metros es porque alguien lo prendió”. }

“Tenemos una gran decepción con todos los políticos, con los nacionales por sinvergüenzas y los provinciales por ineptos. Cuando empezó el fuego, el Gobernador y el Ministro estaban de vacaciones y el Estado se amparaba en que la Provincia no gestionaba la ayuda”, resaltó, en otro segmento de la entrevista radial.

Y no ocultó su fastidio: “Estamos muy cansados porque los que peleamos contra el fuego somos los productores y peones de campo, los bomberos voluntarios no son profesionales y tienen equipamientos muy viejos, los aviones que dicen ser hidrantes no lo son tal y las camionetas que pasean relucientes ya no están porque las llevaron a otra localidad”.

“Esta vez le toca a Corrientes y esta situación demostró que no estábamos preparados. Si se hacían las tareas de prevención a su debido tiempo se podría haber evitado toda esta quemazón”, finalizó Matho Meabe.