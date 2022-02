“Todos los parámetros marcan que Martínez se suicidó”, afirmó Ignacio González Prieto

El conocido periodista capitalino especializado en temas policiales, Ignacio González Prieto, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 con relación a las primeras tareas investigativas en el marco de la muerte de Gustavo Martínez –ex pareja de Ricardo Fort–, intentando reconstruir el hecho.

“Todos los parámetros marcan que se suicidó. En estos casos se hace una autopsia psicológica, más allá de la del cuerpo que determina otros datos ligados con la data y el mecanismo de la muerte”, enfatizó González Prieto, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, recalcó que “hay algunos indicios que la Policía pudo reconstruir porque la primera entrevista que se hizo con los hijos de Ricardo Fort dio cuenta de que Gustavo estaba padeciendo un proceso depresivo, quien había manifestado que se quedaba solo porque Felipe y Marta están próximos a cumplir 18 años y se iba a quedar solo”.

“Martínez venía en una situación muy compleja, porque en un reportaje en el mes de noviembre con motivo de un aniversario de la muerte de Ricardo había contado sobre el proceso judicial para la tenencia de los chicos y los prejuicios de la sociedad por su relación de pareja con el empresario”, aseveró el cronista de las señales El Trece y TN.

Consultado respecto a los primeros trascendidos, recalcó que: “Los signos más importantes de la escena es que no hubo violencia, tampoco desorden y mientras se miran cámaras de seguridad y se habla con testigos no aparece nada extraño. No obstante, está claro que él tenía un balcón muy amplio cubierto por una red que estaba cortada y de esa manera hizo el hueco para arrojarse al vacío”.

“Resta determinar también si había consumido alcohol o alguna sustancia porque la fiscal ya adelantó que quiere una serie de estudios complementarios. Habrá incluso una pericia balística que no solo evalúan armas y municiones, sino que lo que hacen es evaluar trayectorias, fundamental cuando hay una caída al vacío para determinar si se arrojó por su propia voluntad o intervención de terceros”, desarrolló.

Por último, González Prieto aclaró sobre la labor de los peritos: “A esta altura están tratando de rastrear el dato sobre si ya había tenido algún intento de suicidio previo, algo que podría surgir de sus teléfonos celulares o correos electrónicos, a partir de indicios que deja la persona a partir de ciertos rastros que puedan aparecer”.