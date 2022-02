César García: “La droga anestesia la verdadera rebeldía de los jóvenes”

César García, máximo referente de la Corriente Clasista Combativa y comprometido con la lucha contra las adicciones, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 respecto del daño que ocasiona el consumo de droga, particularmente en lo que respecta a los más jóvenes y su futuro.

“Hay un punto en el cual la situación se torna muy difícil y está vinculado con las adicciones. Tuvimos una posición firme de estar en contra de la droga porque anestesia la verdadera rebeldía de los jóvenes cuando te la quieren vender al revés. Los jóvenes pierden dignidad, la posibilidad de trabajo y de enfrentar la realidad”, sostuvo García, en la conversación con el periodista Germán Sasso.

Además, sostuvo que “nosotros lo tomamos como una posición política, la droga daña a nuestros pibes no solo en los barrios populares sino también en la capa media. Un chico se puede divertir sanamente y por eso la peleamos todos los días. Formamos un movimiento que se multiplicó luego de comenzar en Portal del Este y que ahora cuenta con profesionales que se ponen al servicio de la gente, haciendo distintos tipos de trabajos deportivos, murgas, clases de apoyo o huertas comunitarias para mostrarle otra realidad a los pibes”.

“La semana pasada discutí con un funcionario del municipio (Adrián Jouglard) respecto a qué se hace luego de que se conozca el caso de la droga adulterada, porque son sustancias que matan, esté o no contaminada. Es muy grave y se requiere un combate fuerte para que los pibes salgan de esta problemática, con políticas públicas a nivel nacional, provincial y local”, aseveró en otro segmento del testimonio en el programa “Bahía Hoy”.

Consultado respecto al día a día, describió que “muchas madres se nos acercan sin saber qué hacer, por eso al chico lo incluimos en nuestro grupo, pero se necesitan muchos más. Nuestra posición es totalmente contraria a la droga. La problemática va creciendo continuamente, la pandemia hizo estragos y nosotros lo palpamos en los barrios”.

“Creemos que el futuro de los jóvenes radica en el trabajo y la oportunidad de una salida que muchas veces no ven. Por eso siento que estamos peor. A mi no se me cae un anillo, soy ateo, pero tenemos una gran relación con sectores de la iglesia porque somos la última barrera de la contención en la trinchera. En la ciudad no hay ni un sector de rehabilitación y los hospitales no dan a basto, por eso derivan a los chicos a cualquier lado”, afirmó.

Por último, García reveló: “Codo a codo, más allá de la ideología, hemos jugado un papel clave porque no solo en Bahía Blanca ocurre esto porque creemos que en todo el país los sectores dominante meten la droga para que la juventud esté en otra cosa y sean más fácilmente dominados. Buscan anestesiar la verdadera rebeldía de los jóvenes, por eso la pelea es diaria para ayudar a esos pibes que son extraordinarios y fuman. El porro, el paco, están en todos lados, en especial en los barrios más humildes”.