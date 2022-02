Rusia anuncia el retiro de todas sus tropas de la frontera con Ucrania

Los Distritos Militares del Sur y del Oeste de Rusia comenzaron a enviar a sus tropas a sus lugares de origen tras completar sus ejercicios, anunció este martes el Ministerio de Defensa del ese país.

“Las unidades de los Distritos Militares del Sur y del Oeste, que han completado sus tareas, ya han comenzado a cargar en el transporte ferroviario y por carretera y comenzarán a trasladarse a sus guarniciones militares hoy mismo”, señalaron.

Al mismo tiempo, desde esa cartera informaron que las Fuerzas Armadas del país prosiguen realizando sus simulacros a gran escala. “Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan con una serie de actividades de entrenamiento operativo a gran escala para las tropas y fuerzas”, señaló el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashénkov, quien agregó que en los ejercicios participan “casi todos los distritos militares, las armadas y las tropas aerotransportadas” del país.

Konashénkov destacó que todas las tropas regresarán a sus cuarteles una vez finalizadas las maniobras. “Cuando las actividades de entrenamiento de combate lleguen a su fin, las tropas marcharán, como siempre, de forma combinada hacia sus lugares de origen”, aseveró.

Los ejercicios militares ruso-bielorrusos Resolución Aliada 2022 se llevan a cabo en Bielorrusia desde el 10 hasta el 20 de febrero. Las maniobras se enfocan en “practicar misiones de reprimir y repeler la agresión externa durante una operación defensiva, así como la lucha contra el terrorismo y proteger los intereses del Estado de la Unión [compuesto por ambos países]”, explicaron las autoridades.

El anuncio se produce en un contexto de alta tensión diplomática generado por la potencial incorporación de Ucrania a la OTAN y el rechazo de Rusia a esa decisión con el argumento de que entraña una amenaza a su seguridad nacional.

Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que si bien las respuestas de la OTAN y Estados Unidos a las propuestas sobre garantías de seguridad no satisfacen a Rusia, todavía existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Las respuestas a las propuestas entregadas por Moscú en diciembre pasado ignoran sobre todo las cuestiones de la no expansión de la OTAN, el no despliegue de fuerzas de ataque en territorio ucraniano y el retorno de la configuración del bloque militar al estado de 1997, cuando se firmó el acta fundacional entre Rusia y la OTAN.

Por su parte, el ministro de Defensa de Ucrania, Alexéi Réznikov, descartó este lunes la necesidad de imponer la ley marcial en el país y recalcó que la situación no es alarmante, por lo que no hace falta “hacer las valijas” (es decir, abandonar el país). Horas antes, el presidente Vladímir Zelenski instó a todos los funcionarios que se apresuraron a abandonar el país a regresar en las próximas 24 horas.

Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa a Ucrania se han ido intensificando desde hace meses en Occidente. Rusia, a su vez, ha tachado repetidamente de falsas e infundadas esas acusaciones.

Fuente: Diario Popular.