Ricky Maravilla: “Me sigue emocionando cuando escucho mis temas en la radio”

Ricky Maravilla confiesa que cuando escucha sus canciones sonar en la radio todavía se emociona, pues para él significa un recuerdo de sus comienzos cuando todavía no había alcanzado el éxito.

“Me sigue emocionando, claro que sí, porque me traer recuerdos cuando andaba con mi disquito debajo el brazo tocando timbres en radios y de los canales hasta que llegó el éxito”, reflexionó en el programa Nunca es Tarde que se transmite por La Brújula 24.

El cantante detalló que siempre está activo y “el paso del tiempo no hizo mella (en su voz) gracias a Dios y al Virgen”.

“Me siento orgulloso de haber conquistado al abuelo, al padre, a los hijos y ya en estos últimos años a los hijos de los hijos. Y además, de todas las edades, de haber conquistado ese otro estrato social que le gusta mi música y me convocan para su fiestas, incluso en otros países”, refirió.

Ricky Maravilla recordó que en su infancia prometió a su madre que estudiaría mucho porque no quería ser pobre y extendió ese consejo a los niños y adolescentes.

El cantante deleitó a la audiencia con una breve interpretación de varias canciones durante la nota, en un momento de mucha emoción para el artista cuya voz sigue clara como en su juventud.

“En mi trayectoria he visto muchos artistas jóvenes que no se han sabido manejar y se han quedado en el camino, por distintas razones. Yo siempre que me tentaron alguna vez, incluso para un cigarrillo, nunca lo agarré. Si yo veo que algo hace mal al cuerpo, por qué tengo que tomar algo ajenos para que me perjudique mi cuerpo”, dijo.