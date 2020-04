"Voy a seguir haciendo bailar a los argentinos"

El inagotable "Ricky" Maravilla habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 y compartió una inmensa cantidad de anécdotas que son, literalmente, para alquilar balcones.

Entrevistado por el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga, el "petiso" más famoso de la Argentina se mostró agradecido por su reconocimiento.

"Yo soy un tipo muy positivo, siempre estoy con todas las pilas de hacer cosas, proyectos, cumplir ilusiones. De repente se me ocurre algo distinto y lo hago, no soy de quedarme con los brazos caídos", sintetizó el artista popular.

Y le dedicó un párrafo especial a la prensa. "Gracias a los medios de comunicación que me tienen vigente, yo soy un artista siempre agradecido a la gente que de distintos lugares y países, donde nuestra música suena y trae recuerdos a la gente".

Hoy, a sus 74 años, el músico sigue recorriendo escenarios de los más variados. Más allá del parate momentáneo de la cuarentena. "En cada cumpleaños, casamiento, despedida, o fiesta que voy me dicen que si no hay un tema mío no es fiesta".

"Me han llamado para lugares inusitados, por ejemplo cuando fui por primera vez al programa de Mirtha Legrand y yo mismo me preguntaba qué hacía yo en ese lugar. En ese momento estaban los Midachi, Jorge Guinzburg y Tusam", recordó entre risas.

Y siguió: "Yo pensaba que se iban a llevar todos los tantos ellos. No sabía de qué iba a hablar y encima me tropecé antes de bajar la escalinata. Pude haberlo minimizado, pero en ese microsegundo que dije 'me dejo caer' y después todos los medios hablaban de la caída de Ricky Maravilla".

En otro tramo de la nota, contó que lejos está de pensar en un retiro. "Voy a seguir haciendo bailar a miles de argentinos". Y habló también de sus inicios, "en el 90 menospreciaban a lo popular, nuestra música era mirada como de segunda hasta que llegó ¿Qué tendrá ese petiso? y me invitaron a un desfile de moda en Punta del Este".

"Había modelos top y un montón de famosos. Cuando llegué ahí también me hice la pregunta, estaba en un hotel que era un palacio, con alfombra roja y hasta limusina", sostuvo el cantante.

Y aseveró: "Yo no lo tomo como trabajo, lo tomo como entretenimiento. Hay que hacerlo siempre con mucho amor, tenés que aprovechar cada minuto y darle siempre para adelante".

