Para HCD el pase sanitario no debe ser obligatorio

Continúa la polémica por el pedido del pase sanitario para ciertos ambientes cerrados. En las últimas horas, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución en la que insta a que no sea exigido en el partido de Bahía Blanca. El proyecto fue presentado por el bloque de Avanza Libertad, y apoyado por el oficialista Juntos. El Frente de Todos votó en contra.

Sin embargo, en la práctica la Provincia puede seguir exigiéndolo, ya que ni el Poder Ejecutivo municipal ni el cuerpo deliberativo local puede modificar el decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof, en el que se plantea la obligatoriedad de mostrar la documentación que acredite la vacunación completa contra el coronavirus para realizar ciertas actividades.

Las autoridades del Concejo admitieron que el proyecto solo insta a no pedir el pase: “Nosotros no podemos reglamentar sobre jurisdicciones provinciales o nacionales”.

Qué dice la resolución aprobada en el HCD

La resolución insta a no exigir a ningún ciudadano que acredite estar vacunado contra el Covid 19.

También pide al el Ejecutivo municipal no asignar partidas monetarias, y/o personal al control del cumplimiento del pedido obligatorio del pase sanitario.

Además, pide que las autoridades locales de organismos públicos provinciales y municipales y empresas privadas no reclamen el cumplimiento de esa medida sanitaria a quienes ingresen en los establecimientos en que se exige el pase.

El autor del proyecto, Martín Barrionuevo, explicó a la redacción de La Brújula 24 que “lo que se aprobó no fue una ordenanza, por lo que no tiene fuerza de ley local. Lo que se declara desde el Concejo es la no obligatoriedad, pero es una resolución. Una declaración desde el Concejo”.

Su compañera de bloque, Valeria Rodríguez, comentó en sus redes sociales que “los derechos constitucionales no son materia interpretativa. Independientemente de que la vacuna minimice el cuadro infeccioso del Virus Covid-19, no es obligatoria (además de que es una vacuna en fase experimental), no pueden implementar la obligatoriedad de mostrar tener algo que no es obligatorio. El pase es inconstitucional. No es una medida sanitaria, es una intención de control social inyectando miedo, no defensas. Inyectando debilidad y dependencia”.

La Justicia ya falló a favor del pase sanitario

La Cámara Federal de La Plata confirmó el 27 de enero lo actuado por el juez federal de primera instancia Ernesto Kreplak, quien rechazó una acción de hábeas corpus promovida contra el denominado “pase sanitario nacional”, dispuesto por una decisión administrativa de la jefatura de Gabinete de Ministros.

En la resolución judicial, dictada por los camaristas Roberto Lemos Arias y César Álvarez, por la secretaría de la doctora Justina Gisande, se detalló que este expediente se inicia a partir de la presentación efectuada por G. A. S. y A. E. S. G., ambos por derecho propio y a fin de “evitar turbaciones actuales, inminentes y futuras, y privaciones ilegítimas de la libertad en nuestra persona”.

También se reseñó que los accionantes habían denunciado “la afectación grave de la libertad y la vulneración de derechos y garantías constitucionales ocasionadas por la Decisión Administrativa, a la que adhirió el gobierno bonaerense, que impone “el denominado ´pase libre COVID 19´, porque dichas normativas constituyen una “inminente lesión en los derechos invocados, en particular la turbación de nuestra libertad, la cual se encuentra limitada y restringida, en casi todos los actos de la vida civil y cotidiana”.

“Concretamente, habían explicado que se les negó el ingreso al Banco Credicoop, a la Municipalidad de La Plata, al Registro de la Propiedad, al Registro Automotor, al Registro de las Personas, al Sanatorio Argentino y a su culto religioso, por carecer del certificado que acredite el esquema de vacunación”, se precisó en la resolución judicial.