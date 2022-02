Vecinos preocupados por una ola de robos en Nueva Harding Green

Una ola de robos en tres manzanas de Nueva Harding Green tiene preocupados a los vecinos, la mayoría de ellos todavía terminando de construir sus casas y reportan que en los últimos dos meses han sido víctima de al menos 20 hechos delicitivos.

“No anda nadie, no tenemos iluminación en la noche, es como tierra libre para que hagan lo que quieran. Nos rompen los candados de los obradores como si nada y como no anda nadie y todo oscuro, se llevan lo que quieren”, dijo Bárbara López cuya vivienda está en obras y recientemente le sustrajeron varios elementos.

Comentó que los ingresos a las casas suelen ocurrir de noche y que se han llevado herramientas y materiales.

“A mí me pasó que el lunes en la mañana llegan los albañiles y se dan cuenta de que me habían robado el generador eléctrico, herramientas de mano, materiales. Me parece que son ente de allí cerca como que andan a pie o en un vehículo chico”, refirió López.

Relató que insistentemente han hechos las denuncias pero hasta ahora no han recibido una respuesta definitiva. “Siempre queda en la nada y la respuesta del delegado es que se van a encargar”, dijo.

Reunión con las autoridades

Ante esta ola de robos en Nueva Harding Green las autoridades municipales y policiales de la ciudad se reunieron con los vecinos este lunes en la tarde y les prometieron que por 30 días harán controles de ingreso al barrio. La medida se puede extender teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad.

En la reunión participaron Federico Montero, coordinador de Seguridad del Municipio y el comisario Gonzalo Bezos, quienes además se comprometieron a patrullar de noche con más policías y con apoyo de Gendarmería.

Además, trabajarán de forma conjunta con los vecinos estableciendo comunicación directa, para lo cual se intercambiaron números celulares.