Del Potro tuvo su noche más emotiva en el Argentina Open

El tandilense Juan Martín Del Potro cayó ante el azuleño Federico Delbonis, en su regreso al tenis profesional, por la primera ronda del Argentina Open que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis.

“Es un día que no quería que llegara nunca. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido, pero hice demasiado esfuerzo en estos dos años esfuerzos para poder cumplir otro milagro, pero a veces también puedo perder y a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante y esta vez siento un poco eso. Lo di todo”, dijo entre lágrimas al final del partido que perdió 6-1, 6-3.

Ambos jugadores formaron parte del equipo argentino que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016 y esta vez se enfrentan en por la primera ronda del certamen porteño.

“Delpo” volvía a jugar luego de dos años y medio, debido a las múltiples lesiones que sufrió, en lo que sería uno de sus últimos momentos dentro del circuito.

La primera manga se fue en 32 minutos. A pesar de la euforia generalizada, a Del Potro le costó muchísimo entrar en juego. Nunca estuvo cerca del ritmo que impuso su rival y el marcador reflejó la clara superioridad de Delbonis. A pesar de las expectativas que se habían generado en la previa, Delpo mostró una versión muy lejana a la que tuvo cuando conquistó las dos medallas olímpicas, el US Open y el resto de los títulos que cosechó a lo largo de su carrera.

Recién en el segundo set se observó el primer ace de la noche. Fue con el que el tandilense logró ganar el game y volver a despertar a sus seguidores. Las banderas que agradecían su entrega se hicieron notar con la cantidad de camisetas con la frase “Me verás volver”.

A pesar de haber emparejado el compromiso, el azuleño se puso 5-3 arriba y el verdadero quiebre del partido se dio en las lágrimas del ídolo popular. El sentimiento colectivo estuvo acompañando a la leyenda que cerró con un llanto desconsolado su último servicio.

El court central “Guillermo Vilas” estaba colmado con más de 3.000 personas, y entre las presencias que se pudieron observar está la ex tenista Gabriela Sabatini.

