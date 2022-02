Por qué no llegan a grandes supermercados los cortes de carne a precios accesibles

El Gobierno Nacional renovó el acuerdo con frigoríficos y supermercados para la comercialización de siete cortes de carne vacuna en todo el país, a precios acordados y más accesibles para el mercado interno. El programa “Cortes Cuidados” estará vigente durante todo el año 2022. La flamante subsecretaria de Acciones para la Defensa del Consumidor, Liliana Schwindt, explicó en LA BRÚJULA 24 el alcance de la medida.

“Es verdad que las ofertas a veces se lanzan en Buenos Aires no llegan a ciudades del Interior, pero tenemos 20 sectores y no es sencillo enviar un inspector a Bahía Blanca. No se necesita firmar ningún acuerdo porque las oficinas locales de Defensa del Consumidor son las responsables de controlar, más allá de que hay intendentes que no toman esta responsabilidad”, sostuvo Schwindt, en su charla con el periodista Germán Sasso.

En paralelo, infirió que “por eso, no hay mejor inspector que el consumidor, por eso pedimos que nos escriban o nos llamen al 0800 para que hablemos con los titulares de los grandes supermercados. Ojalá pudiéramos llegar también a las carnicerías, pero se nos dificulta porque ellos comercializan a partir de media res y nosotros manejamos el tema de los cortes”.

“El tema del stock lo estamos controlando, porque tenemos un acuerdo con la industria de la carne y un acuerdo con Senasa para saber cuánto se entrega y cuánto se guarda. Hay mil bocas de expendio y si hay 12 mil toneladas, tienen que aparecer. Por eso le pedimos ayuda a la ciudadanía con sus denuncias”, agregó la ex legisladora.

Asimismo, al cierre recalcó que “estamos trabajando en canastas reguladas, como las de Precios Cuidados, incluyendo también segundas marcas, con 45 variedades de leche de un total de 1300 productos. No obstante, conocemos que hay muchos rubros que están muy concentrados, con artículos que los proveen muy pocas empresas, por eso también pretendemos que las Pymes locales participen para evitar esta problemática”.