“Estamos saliendo de la pandemia, pero aún hay desafíos como la vuelta a clases”

Uno de los directores asociados de Región Sanitaria I, Laureano Alimenti, regresó esta mañana a su habitual visita de los martes a los estudios de LA BRÚJULA 24 para responder las dudas de los oyentes y trazar un panorama del cuadro de situación del avance de la pandemia.

“Venimos bastante bien, seguimos con el mismo ritmo, aplicando las dosis de refuerzo y haciendo foco en jóvenes y niños antes del comienzo de las clases. Los chicos de cada escuela tendrán un día en el cual se vacunarán no solo contra el Covid, sino también contra otras enfermedades del calendario nacional, en función de lo que conste en la libreta sanitaria”, resaltó Alimenti, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, el funcionario provincial aclaró que “nos parece importante entender que hay una preocupación genuina con el inicio del ciclo lectivo porque las escuelas son lugares de muchísima circulación viral. Va a haber contagios, pero no se van a suspender las clases. La idea es que los protocolos de aislamiento va a diferir en función del esquema de vacunación”.

“La presencialidad segura va a constar de insumos sanitarios, prepararemos barbijos para que los estudiantes, docentes y no docentes puedan contar con estas herramientas, porque un buen tapabocas disminuye entre un 56 y 80% la posibilidad de contagios. Los chicos tendrán que ir a la escuela con barbijos, tengan o no tapabocas lo marca la experiencia de otros países que hicieron lo contrario y a los diez días dieron marcha atrás”, afirmó, en otro tramo de su columna radial.

Paralelamente, sostuvo que “sabemos que es más difícil con los más chiquitos. Tendremos que seguir con todo esto, hasta que tengamos una vacuna anual que permita que el virus nos permita que no haya gente en terapia intensiva. Estas son vacunas efectivas, por eso tenemos que estar preparados para evitar los contagios”.

“Aún no tenemos indicaciones respecto a una cuarta dosis, las terceras implican buena inmunización y anticuerpos. Los bahienses que no dieron positivo, ya fueron alguna vez contacto estrecho”

“De los pacientes en terapia intensiva con Covid, en Bahía y la región, teníamos la semana pasada 27 pacientes, 15 de distintos grupos etarios no se aplicaron ninguna dosis, seis tenían el esquema incompleto y la misma cantidad habían recibido las tres. Pero con la salvedad que estos últimos son mayores de 60 años y con más de dos comorbilidades, incluso la mitad son pediátricos”, manifestó Alimenti.

En el tramo final, el referente de Región Sanitaria admitió que “con la cantidad de casos activos, los números pierden algo de efectividad porque hay familias que se aislaron y no están registradas en el sistema. Y al no estar contabilizados, no nos sirve para analizar el avance de la pandemia, por eso lo que observamos es la ocupación de camas, los vacunados y la letalidad para sacar conclusiones”.

“Creo que el virus va mutando, se va apagando y estamos saliendo de la pandemia, más allá de que tendremos escenarios difíciles que van a dar batalla, como el comienzo de clases”, finalizó.