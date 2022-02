“Hay una tendencia de las organizaciones criminales hacia drogas más adictivas”

Los narcotraficantes están apostando por poner en circulación drogas más adictivas que les produzcan mayores ganancias, en un desplazamiento desde las tradiciones basadas en plantas, aseguró Carolina Sampó, Doctora en Ciencias Sociales especialista en narcotráfico y crimen organizado.

“Hay una tendencia de las organizaciones criminales de llevar el mercado desde el consumo de drogas tradiciones basadas en plantas a las drogas sintéticas, porque son mas redituables, porque son muy adictivas”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La experta explicó que por eso “se mencionaba que parte de la adulteración de la cocaína en el Conurbano, tenía que ver más con intentar una dosis más adictiva que la que se manejaba hasta ese momento, en lugar de un exceso de fentanilo”.

Sampó también habló del narcotráfico desde un punto de vista más amplio y considera que es una fenómeno delictivo difícil de delimitar dentro de una frontera específica debido a que las organizaciones criminales operan enlazadas en distintos países coordinando la producción, transporte y venta de la droga.

Detalló que prácticamente, más allá de acciones aisladas, ningún país tiene una política establecida para luchar contra el crimen organizado y que en su manifestación del narcotráfico, por ejemplo requiere esfuerzos transnacionales.

“En el caso de Argentina me preocupa que cuando hablamos del narcotráfico terminamos refiriendo al narcomenudeo de lo que aparece en los barrios, que no es lo más importante, eso es lo que deja el narcotráfico a su paso. Cuando hablamos de pequeñas incautaciones que se generaron en torno al caso de la cocaína adultera en el conurbano, allí no está el negocio. En las últimas incautaciones grandes había 20 a 24 toneladas de cocaína de alta pureza”, explicó.

Precisamente sobre ese microtráfico, Sampó señaló que “deberíamos pararnos mejor del lado de la salud pública, y de qué pasa y cómo proteger a los consumidores, porque son adictos y desde el Estado no se debería condenarlos por ser adictos”.