Guzmán: “Letra chica del acuerdo con el FMI se definirá en las próximas semanas”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que sin el acuerdo que la Argentina alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el país tendría “menos dólares, menos actividad y menos empleo y más inflación”, y estimó que la letra chica del entendimiento final se terminará de definir en las próximas tres semanas.

En una entrevista en Moscú, donde formó parte de la comitiva del presidente Alberto Fernández en su visita oficial a la Federación Rusa, el titular del Palacio de Hacienda admitió que el entendimiento con el Fondo se alcanzó a partir de las “alternativas realmente existentes” y subrayó que el Gobierno optó por ir “un paso hacia adelante y no hacia lo desconocido”.

“Nadie en nuestra fuerza política está alegre con tener al FMI en la Argentina, pero es una realidad. Lo trajo el gobierno anterior y está toda esa deuda. Elegimos la alternativa más razonable; el acuerdo era lo más sano para el país”, puntualizó en diálogo con esta agencia tras una intensa jornada de contactos con funcionarios, empresarios y representantes del sector financiero de la Federación Rusa.

Sobre las consecuencias concretas para la economía argentina si no había acuerdo con el Fondo Monetario Internacional precisó que el país no tiene para pagar los vencimientos de este años y “si quisiéramos forzar algo que no se puede, que es amortizar una parte de esa deuda en los próximos dos años, implicaría que el país tenga menos disponibilidad de dólares”.

“Cuando hay menos dólares, hay menos actividad económica, menos empleo y más inflación. Si no se hubiese hecho un acuerdo y el país no pagaba, también habría habido menos dólares que los que hay con un acuerdo con las bases que se alcanzaron, porque habría menos financiamiento por parte de los bancos multilaterales de desarrollo que nos prestan y también por parte de los acreedores bilaterales. Además, posiblemente, habría salida de dólares de la Argentina. Otra vez: menos dólares, menos actividad, menos empleo, más inflación. Hubiese sido un golpe al proceso de recuperación económica que la Argentina está transitando. Siempre hay que comparar entre alternativas”, dijo.

En relación con los plazos para cerrar definitivamente la negociación dijo que “nos propusimos que sean casi cuatro semanas desde el día del anuncio y estamos trabajando en ello”.

Fuente: Télam