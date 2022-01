Alberto Fernández: “Cristina Kirchner no está de acuerdo con la renuncia de Máximo”

El presidente Alberto Fernández aseguró que Máximo Kirchner se comunicó con él antes de anunciar su renuncia y que en la conversación le dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner no estaba de acuerdo con la decisión.

“Hoy me llamó. Me dijo que había tomado esa decisión y le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia”, afirmó el mandatario en una entrevista en C5N.

Fernández agregó que “Cristina tiene sus matices sobre el tema del Fondo y yo lo sé, pero hay un punto, el presidente soy yo, y tengo que tomar las decisiones. Estoy convencido de que tomamos la mejor decisión”.

El Presidente dijo que intentó convencer a Máximo de que no renunciara, pero se dio cuenta de que era una decisión tomada y no insistió.

“Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano en Diputados pudiendo expresar mejor su parecer”, relató sobre la conversación que sostuvieron.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Fernández aseguró que habló con Cristina antes de firmar, pero que el pacto se alcanzó “preservando a la economía argentina y es el mejor cuerdo que se podía firmar dadas las condiciones”.

El mandatario detalló que cerrar el acuerdo con el FMI era necesario para poner negociar financiamientos de otros organismos internaciones e incluso bilaterales con China o Rusia.

“He hablado con Máximo, respeto su parecer y su posición y en ningún momento me habló de otras renuncias o de rupturas, si yo dijera que Máximo obstruye no sería justo. Yo como tantos, queremos preservar la unidad del Frente de Todos”, dijo Fernández.