Intendente suarense desató una polémica por los perros en la calle

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Móccero, lanzó una dura advertencia que generó preocupación y polémica en las últimas horas, y que fue cuestionada por las asociaciones proteccionistas de animales del distrito.

Dijo que la perrera se llevará a todas las mascotas que estén sueltas en la calle y que los dueños no podrán recuperarlas, al tiempo que cuestionó a quienes alimentan a perros callejeros.

Asimismo, consideró que “la solución no es la castración” y habló del “instinto asesino” de algunas razas.

En ese sentido, dijo que creará un ente municipal, que equipará con personal y una camioneta, y que construirá caniles, para que no quede “ni un solo perro suelto” en las calles.

“No pasa por castrarlos o no castrarlos. Se está haciendo un trabajo a fondo, no vamos a permitir ningún perro en la calle, se va a cargar de inmediato”, sostuvo en declaraciones radiales. “¿Qué tiene que ver la castración con los perros estos asesinos que muerden a las personas al pasar? El dogo y el pitbull tienen este instinto”, dijo.

“Estamos habilitando un ente descentralizado, una camioneta con dos personas, un número de teléfono para que los vecinos llamen donde vean perros en la calle. Se van a habilitar más caniles y no van a quedar más en la calle. Si alguien está escuchando que sepa que no larguen más los perros a la calle porque no los van a volver a ver, ni siquiera vamos a permitir que lo saquen de la perrera”, sostuvo tajante.

“Es la única manera que encontramos para que la gente tome conciencia de que no puede haber perros en la calle. Mucho menos la gente que los ve un perro y les da de comer, entonces no se elimina más a los perros de las calle. El tema nos hartó y no pasa solamente por castrarlos: esto se va a cortar, lo aseguro, porque vamos a actuar con rigor”, insistió.

Y finalizó: “Los perros van a ir a la perrera, y si no hay caniles los hacemos, pero no vamos a dudar de llevar cualquier perro que esté en la calle, no importa la raza, no importa nada”.

Respuesta de entidades proteccionistas

Las declaraciones de Móccero generaron una fuerte reacción por parte de los proteccionistas de animales de Coronel Suárez.

“¿Qué clase de medida monstruosa es ésta? Porque esto, claramente, no es una solución, sino el reflejo de la falta de políticas públicas de prevención, el incumplimiento de la ley 13.879 de equilibrio poblacional de perros y gatos, y el claro odio que este hombre siente por los demás animales”, sostuvieron desde las redes sociales de Fundación Amora.

“Si de verdad buscara la reducción de la sobrepoblación de perros y gatos, no hablaría acerca de las campañas de castración con tanto desprecio. Esta persona (Funcionario Público) tiene poder y odia a los animales, y eso es algo muy peligroso que ya vivimos décadas pasadas. Es nuestro deber frenar esto ya y no dejar que una persona con ideas tan retrógradas siga en marcha con esta medida despreciable”, agregaron.

Fuente: DIB