“Tuve una mala reacción a la vacuna”, contó Luis Brandoni

Luis Brandoni fue internado este martes 11 en el Hospital Privado de Comunidad Mar del Plata, luego de levantar más de 39 grados de fiebre. El actor de 81 años tuvo complicaciones al recibir la dosis de Pfizer como refuerzo de la vacuna contra el coronavirus. Este miércoles 12 mejoró su cuadro de salud y recibió el alta médica tras realizarse chequeos y estudios. Incluso volverá a trabajar al teatro.

Al enterarse de que mucha gente estaba preocupada, decidió llamar a Juan Etchegoyen para realizar una importante aclaración. En Twitter, el periodista reprodujo el diálogo que tuvo con el artista: “Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta”.

Luego, el protagonista de El acompañamiento, la obra que está presentando con David Di Napoli en el Teatro Bristol de Mar del Plata, le explicó que todo empezó en la vía pública cuando una pareja que lo reconoció, vio que estaba mal y rápidamente se comunicaron con Carlos Rottemberg, el empresario teatral y amigo del actor.

Carlos Rottemberg

“Beto se dio la tercera dosis de la vacuna Pfizer que le provocó un malestar durante el día. Este hecho también se repitió cuando se inoculó con la segunda dosis”, había dicho Rottemberg en diálogo con Teleshow apenas trascendió la noticia sobre la internación del artista.

“Tuvo temperatura y un momento de confusión que derivó en trasladarlo al hospital donde se le hicieron varios estudios. Los mismos continuarán este miércoles por la mañana y por ahora hay que esperar los resultados para ver cómo está de salud. Por propia voluntad pidió que le permitan irse al hotel esta noche y volver mañana bien temprano alrededor de las 8 para continuar con los estudios correspondientes”, había explicado.

Desde la cuenta de Twitter oficial del Multiteatro informaron que “por indisposición física del señor Luis Brandoni” la función de ‘El acompañamiento’ del martes se suspendió. Y aclararon que las entradas se canjeaban o devolvían por los mismos canales por donde fueron adquiridas. Teatro Bristol, Mar del Plata.

En la trama de la obra, Luis Brandoni y David Di Napoli interpretaban a dos amigos de toda la vida. La historia cuenta la vida de Tuco, que trabaja en una metalúrgica y de Sebastián, que tiene un kiosco de cigarrillos y golosinas. Después de una broma que le juega a Tuco un compañero de fábrica (el Mingo) este decide renunciar a su trabajo para dedicarse al canto. Para ello, se encierra en el altillo de su casa, armado con un cuchillo y aislado por completo de su familia, esperando al acompañamiento musical que el Mingo “prometió” mandarle para ensayar y así triunfar en la televisión.

Este no fue la primera vez que se generó preocupación por la salud del querido artista. En febrero del año pasado, había decidido internarse en el Sanatorio Anchorena de Recoleta para realizarse estudios luego de sufrir síntomas de cansancio y agotamiento físico. Por precaución, los médicos le hicieron un hisopado que dio positivo de coronavirus. “Perdí el invicto. No tuve síntomas. Pensé que iba a terminar invicto y resultó que no. Nada grave. Estoy internando en este momento. Calculo que mañana estaré en mi casa”, dijo Brandoni en ese momento.