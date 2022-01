Decretan restricciones a empleados de atención al público sin pase sanitario

Los trabajadores de la provincia de Buenos Aires que realicen atención al público en espacios cerrados y no cuenten con el pase sanitario que acredite las dos dosis de vacuna contra el coronavirus deberán reasignárseles otras tareas alejadas del público o, de no ser posible esto, deberán realizarse una prueba PCR todas las semanas, informó el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak.

“Hay una actualización del pase libre Covid: las personas que atienden al público en lugares cerrados deben tener al menos dos dosis; si esto no es así deben reasignarles tareas para que no estén a frente de la atención público y si esto no es posible tendrán que hacerse todas las semanas un PCR”, anunció Kreplak.

El Ministro dijo que desde la entrada en vigencia del pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, el 21 de diciembre último, se realizaron más de 20 operativos donde se inspeccionaron unos 260 locales gastronómicos, recreativos, bancos e instituciones públicas.

El pase, que busca estimular fuertemente la vacunación contra el coronavirus, servirá para acreditar quiénes están vacunados para poder llevar a cabo en espacios cerrados actividades culturales (como teatros o recitales), deportivas (como gimnasios o canchas de fútbol 5); religiosas (misas y celebraciones) y recreativas (como restaurantes y bares).

También se requiere el pase para realizar trámites ante organismos públicos provinciales o ante entidades privadas.

