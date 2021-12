Edith Campagna: “Es importante que la gente sepa por qué se vacuna”

Edith Campagna tiene más de 30 años trabajando como referente del área de inmunización del Municipio. La formación del personal de vacunación fue la gran tarea que emprendió cuando estuvo disponible la vacuna contra el coronavirus en la ciudad.

Actualmente, “en los papeles”, como gusta decir, está jubilada, pero aseguró que “esto de la pasión por la vacunación, promocionar lo que son las vacunas como una acto de afecto, de cariño, de cuidar al otro, no se acaba, se va a ir conmigo seguramente”.

En los estudios de La Brújula 24, Campagna afirmó en el programa Nunca es Tarde, que durante la formación para la vacunación contra el Covid, en la que trabajan unas 120 enfermeras, se hizo énfasis en “que es importante que la gente sepa por qué se está vacunando, tratar con empatía, responder dudas, decirle a la gente que no tenga miedo”.

La enfermera explicó cómo fue el proceso de logística, entrenamiento y despliegue del personal que se encarga de la vacunación en la ciudad.

“Hay que generar confianza y que la gente concurra a vacunarse (contra el covid) como con las vacunas históricas”, agregó.

Campagna resaltó que “la pandemia no terminó, el virus sigue contagiando” y por eso no hay que descuidar “las medidas de prevención: no reunirnos a tontas y locas, no descuidar el distanciamiento, el lavado de mano y tapabocas. Y vacunarnos para evitar que el virus sea tan agresivo.”

Sobre aquellas personas que se resisten a colocarse la inoculación contra el coronavirus, dijo que sin intención de ofender a nadie, “ese pensamiento raya en la ignorancia”. Colocó como ejemplo las enfermedades que se ha combatido con vacunas como la polio.