El descargo de Antonio Laje suma opiniones

La columna de la periodista Laura Ubfal, en el aire del programa “Vive cada día, por La Brújula 24, con el detalle de lo que dejó la última jornada en la televisión. Los “ganadores y vencidos” del lunes. El futuro de Tinelli. Y mucho más.

Pero también, varios temas destacados:

Fanny Mandelbaum sobre Laje: “Hay que pedir disculpas en privado”

“Dudo que si hubiera denunciado una sola persona hubiera hablado….“se le vino la fila de dominó” y “cuando ya tenés cuatro o cinco personas que te dicen ‘me pasó esto’, no hay una Logia Lautaro que se ocupa de tirar al bombo a alguien, y menos a alguien que es muy aceptado por al gente”. Así opinó Fanny Mandelbaum hablando por la Once Diez sobre el descargo de Antonio Laje en su programa de América.

En diálogo con Por si las Moscas, sostuvo que “hay que pedir disculpas en privado” y no solo en televisión, lo cual implica que “hay que reparar algo en esa persona que está dolida, que se siente mal y que le costó mucho hablar”. “No hay ningún pretexto para gritarle a una productora ‘sos una estúpida’, y yo he escuchado a muchos conductores. No tiene derecho a gritarle a nadie, ni a un hombre, ni a una mujer ni al chico que trae el café del bar”, agregó la periodista.

No hay que mezclar la política

Mandelbaum consideró que Laje no debería ser despedido: “Yo creo que no pasa porque te echen de tu lugar donde estás trabajando porque es toda tu vida. Yo conozco gente que metió la pata una vez y eso no te puede arruinar la carrera, pero tenés que comprometerte para que esto no se repita”. Planteó que “no hay que mezclar la política” con lo sucedido.

Y agregó: “Es lo mismo que pasa con el acoso sexual y con el manoseo que a veces te bancás. Le pasa a una camarera que siempre hay alguno que le toca la cola. Recién ahora las mujeres se están animando a pegarles un rodillazo donde más les duele. O pasás por una obra y te dicen cualquier guarangada”.

Romina Manguel: “Baby y Feinmann fueron solidarios cuando sufrí violencia laboral”

“María Belén Ludueña tuvo que tolerar el cuestionamiento de los que se quejan si habla y se quejan si no habla. Yo también lo sufrí, es muy feo” dijo Romina Manguel quien compartió el sábado la mesa de Juana Viale con la periodista que se despidió entre lagrimas del programa de Antonio Laje. Y agregó: “La vi a Belén que estaba mal. Estaba triste por lo que le había pasado y también entendí que ella no quería hablar. Uno habla cuando puede y cuando quiere”.

Hablando con Nilda Sarli por la Once Diez, Manguel contó (como nos pasó en laubfal.com) que “con ella empezaron a aparecer un montón de testimonios, y como se empezó a hablar mucho hasta me llegaron mensajes y me llamaron dos colegas para preguntarme si la campaña era por ellos”.

“Mi aporte es que cuando alguien me cuenta que va a ir un programa de algún colega que hizo mucho daño, le digo que no vaya” comentó Manguel y reconoció la generosidad de colegas varones como Baby Etchecopar y Eduardo Feinmann cuando ella misma sufrió violencia laboral

Además añadió que para las mujeres que sufren violencia laboral es difícil denunciar “por el miedo a las represalias, a no poder trabajar nunca más”. Y ella misma se comparó con la situación: “la última vez que hablé de esto no me fue bien”, dijo.

Con info de Laubfal.com