Juez de Faltas local aclaró cuándo se pide la VTV

Uno de los jueces de Faltas de la ciudad, Carlos Salgado, aclaró en La Brújula 24 cuándo se pide la VTV para circular. Además, en contacto con el programa “Bahía Hoy” despejó algunas dudas de los oyentes.

Primero, ante la consulta de un vecino, se refirió a las comunicaciones vía bluetooth. “Los autos no necesariamente de alta gama, vienen con estándares de seguridad y uno advierte que no ha declinado la tecnología. Para la comprobación de lo que sería hablar por teléfono es muy difícil para el agente de Tránsito determinarlo, uno puede venir hablando o cantando solo, yo entiendo que un porcentaje afecta la atención del conductor”.

“Por supuesto que no con el teléfono en la mano, eso no está permitido. No se hace multa por hablar por bluetooth”, especificó.

VTV. “En algunos casos se pide, cuando toma intervención Policía Vial. Ellos tienen la potestad para verificarlo. Ante la falta, le dan un plazo a la persona para resolverlo. Se da sobre todo en los accesos a la ciudad o rutas cercanas”.

Acarreo. “Es una figura que no se engloba solo al hecho de subirlo al camión o no, tiene que ver con la reserva en el corralón, los seguros, etc. Muchas veces a pasado, por ejemplo con los autos con caja automática que son difíciles de manejar, ahí se coordina con el inspector y es el dueño quien los lleva al corralón”.