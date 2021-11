Un vecino bahiense vende su casa para ayudar a Thiago

Thiago Cornago es un bahiense de 11 años. En 2016, con sólo 6 años fue diagnosticado con un tumor neuroblastoma retroperitonial en el estómago, un cáncer poco común del tejido nervioso.

“Súper T”, como muchos conocen a Thiago, viene sorteando fuertes tratamientos que dieron resultado, pero que generó distintas recaídas. Para someterse al próximo tratamiento, el nene y su familia deben viajar a España.

Martín, un vecino bahiense, sorprendió a todos cuando anunció por las redes sociales que puso en venta un dúplex del Barrio Estomba con el único fin de ayudar a la familia del pequeño.

“Liquido propiedad con el único fin de costear los gastos para el tratamiento que necesita Thiago. La venta y posterior donación del dinero será certificada ante escribano”, publicó Martín en su cuenta de Facebook.

“Fuerza Thiago carajo, ¡lo vas a lograr! Cuanto antes se venda más esperanzas tenemos. El tiempo es vital”, completó.

Esta tarde, Martín fue contactado por LA BRÚJULA 24 y expuso con total naturalidad un gesto que es para nada común en tiempos donde reina la individualidad y el materialismo enfermizo.

“Me hubiese gustado tener el dinero, pero no lo tengo. Mucha gente es la que ha ayudado. Yo puse mi propiedad en donación para poder acelerar los tiempos. No quería hacerlo público, pero la opción de las redes sociales para vender la propiedad me obliga a ello”, expresó Martín en el inicio de la charla con el programa “Nunca es tarde”.

El vecino admitió que no conoce a Thiago y su familia. Apenas que han mantenido algunas conversaciones telefónicas; la última se realizó esta tarde, en vivo, y por el aire de la radio de este medio.

“Sufrí esta enfermedad por mi mamá; tuve la desgracia de perderla. Mi intención es poder lograr vender la propiedad. El que disponga de ese dinero debe saber que estará haciendo un buen gesto. Les agradezco la difusión que hacen ustedes, es muy importante”, manifestó.

Martín explicó que el dúplex lo había adquirido como una inversión, pensando en el legado para sus hijas pequeñas, pero aclaró que “ellas son chicas” y que él dispone de otro inmueble para cederles a sus herederas.

“Poder mejorar la calidad de vida de este chico no tiene precio. Es un mensaje que le quiero dejar a mis hijas”, indicó el bahiense solidario.

Martín narró que llegó a ubicar a la mamá de Thiago a través de un conocido que le facilitó el número telefónico.

“Yo entiendo lo que puede pasar por la cabeza de gente que piensa que es exagerado. Si le pasara a uno, ¿qué hacés? Es una cuestión material”, analizó.

Florencia Mazzuchelli y Thiago.

“ES INCREÍBLE SEMEJANTE GESTO DE AMOR”

Florencia Mazzuchelli, la mamá de Thiago, conversó al aire con el solidario vecino que puso en venta una propiedad para ayudar a solventar los gastos que insumirá el traslado de “Súper T” a España para someterse a un nuevo tratamiento médico.

“Se contactó una amiga de mi hermana y yo no lo podía creer. Pensé ‘es una locura’ y me dio una emoción impresionante. Hoy, a nadie le sobra nada y que él se quiera desprender de una propiedad es un gesto impresionante…hasta bajó el precio para poder facilitar la venta”, dijo emocionada.

“Él mismo dice que es impresionante la cantidad de gente que lo está llamando por la casa y todavía no nos conocemos personalmente. Es una locura porque no es un familiar cercano ni un amigo. No nos conoce y es increíble que una persona totalmente ajena a nosotros, tenga semejante gesto de amor”, enfatizó.

Florencia informó que la ayuda que está recibiendo es constante y numerosa, en muchos casos de personas que no desean ser identificados.

“Desde 100 pesos hasta una casa como está ofreciendo Martín, es la ayuda que estamos recibiendo. Yo ya me lloré todo”, indicó la mujer, quien encontró la contención de Martín: “No te pongas mal Flor; vas a ver que esto va a terminar bien. El tiempo es lo más importante acá. Hay que juntar el dinero. Lo que más me interesa es poder vender la propiedad”.