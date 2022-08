“Esperábamos esto hace mucho”, dijo la mamá de Súper T

Florencia Mazzuchelli es la mamá de Thiago Cornago, Súper T, el chiquito que después de pelear durante años contra una dura enfermedad puede decir hoy que está libre de cáncer. La noticia se conoció en el transcurso de la última semana y, por supuesto, toda la comunidad evidenció una alegría enorme por el acontecimiento.

Desde España, país al que tuvieron que viajar para poder continuar con el tratamiento, la mujer dialogó con el programa “La Mesa Dominguera”, por LA BRÚJULA 24, y contó que “acá estamos, contentos, disfrutando de un domingo en casa, con esta súper noticia que venimos esperando hace mucho tiempo. Más que felices”.

Al respecto, recordó que “no lo esperábamos justo ese miércoles porque Thiago se había hecho el centellograma y la doctora nos dijo que nos iba a avisar, pero no pensamos que sería el mismo día. Nos tomó por sorpresa totalmente, y más al saber que no había más cáncer”.

“Cuando me enteré había salido con Thiago a hacer unas compras para poder festejarle al otro día el cumpleaños. Mi marido me llamaba, yo lloraba y le decía a Thiago con el dedo que estaba todo bien. Después, el viernes la vimos a la oncóloga y nos abrazamos”, apuntó con emoción Florencia.

A modo de análisis, dijo que “para los médicos también es un gran logro, es cumplir el objetivo de liberarlos del cáncer. Ahora lo que queda es que no hay más quimio gracias a Dios, que limpian la enfermedad pero también tiene otras consecuencias. Por ejemplo ahora Thiago tiene un riñón dilatado, por eso el viernes decidieron ponerle un catéter para poder descomprimir. Ahora quedan ciclos de inmunoterapia solos, que si bien son fuertes porque le ponen una medicación intravenosa que va directo al sistema nervioso y es muy doloroso, después descansa tres semanas. Eso es un ciclo y necesita cinco en total, por eso tenemos para cinco meses más de tratamiento”.

¿Cómo recibió Thiago la noticia?

“Él me miraba, como cuando le tengo que comunicar que le volvía la enfermedad y no se enojaba ni nada, ahora me veía así y le daba un poco de vergüenza. Es como que le cuesta expresarse, ya estaba muy cansado con esto de estar tanto tiempo internado, con los vómitos que le hicieron perder mucho peso. Le dije que de a poco iba a ir subiendo, que le iban a sacar la sonda, que va a estar bien y vamos a volver a Argentina a comer milanesas y facturas. Obviamente ver a toda la familia y amigos que se extrañan”.