La picó una araña y en el Hospital Municipal no la atendieron por falta de médicos

Mariela Berger es una vecina de Cerri, de 52 años, y está pasando un momento complicado. Fue mordida días atrás por una araña de los cuadros –también llamada araña violín– y según cuenta le negaron el antídoto en el Hospital Municipal por la medida de fuerza que llevan adelante los profesionales de ese centro asistencial.

“Estoy un poco dolorida. Fui el domingo porque me había picado una araña al hospital de Cerri y me mandaron de urgencia porque me dijeron que había sido la araña de los cuadros, que es una de las más venenosas, la del cuadro”, recordó la damnificada.

Y agregó: “Es muy jodida porque tiene veneno y actúa rápido. No se si fue en casa o en el trabajo, yo trabajo en el Parque Independencia. Fue sobre el cuello, donde se une con la columna, y ahí también es peligroso para las picaduras”.

En concreto, respeto de la devolución que le dieron en el nosocomio local, señaló que “fui hasta el hospital y me refirieron que estaban de paro y que no había clínico. El tema es que es el único lugar en el que hay antídoto. Me derivaron al Penna, ellos no se quisieron hacer cargo”.

“Ellos no tenían antídoto, me dieron corticoide y me internan. También me dieron antibióticos. Supuestamente me dijeron que al otro día me iban a dar el antídoto, pero igual me comentaron que eso no sirve. Me dieron el alta y salí con infección urinaria y con faringitis. Es injusto porque el único hospital con antídoto es el Municipal. No puede ser que me hayan dejaron sin atender, porque si llego a quedar con una secuela ellos no se van a hacer cargo, creo que hay que tener empatía por el otro”, aseveró Mariela con indignación.

No hice denuncia porque no estoy bien, encima me estoy recuperando de un accidente, dolorida, me siento mal y no tengo ni fuerza para caminar. Estoy en mi casa, me duele mucho la espalda. Tengo mi familia que me acompaña, pero estoy muy angustiada”, sintetizó entre lágrimas.

El viernes pasado, desde el centro asistencial explicaron que hasta hoy a las 8 de la mañana el servicio se vería afectado por no contar con médicos de la especialidad clínica de adultos. Y en contacto con este medio, la doctora Graciela González Prieto manifestó que “si hay una situación, por ejemplo un accidente doméstico, o alguien se corta o se cae y tiene un traumatismo, pueden venir tranquilamente a guardia. Esto se resume a la especialidad clínica de adultos porque hay licencias, y es un recurso crítico”.