La China Suárez le pidió ayuda a Wanda para limpiar su imagen

Wanda Nara y Mauro Icardi disfrutaron de un misterioso viaje a Dubái juntos, luego de la escandalosa separación en la que la China Suárez fue señalada como la tercera en discordia. A poco de conocerse que la empresaria llamó a la actriz para pedirle explicaciones sobre lo que pasó con el delantero del PSG, Yanina Latorre reveló nuevos detalles de la charla telefónica que mantuvieron.

En el ciclo Los ángeles de la mañana (El Trece), la panelista aseguró este lunes que la China le pidió a Wanda que entre las dos inventaran una historia, una coartada. De esta manera, la ex de Benjamín Vicuña quería poder “zafar” de que la criticaran tanto en la calle y en las redes sociales.

Además, Latorre explicó que la conversación se puso muy tensa cuando Nara le preguntó por qué viajó a París (Francia). “La China le contestó: ‘A cog… a tu marido y no me lo pude cog…’. Así fue, literal”. La empresaria se enfureció y la amenazó: “Ya te voy a cruzar, agarrate”. Anteriormente, la panelista había contado que el jugador no pudo tener relaciones con la actriz en el hotel donde se encontraron a escondidas porque tenía fiebre.

Es probable que ese encuentro suceda en diciembre, ya que la esposa de Icardi tiene previsto viajar a la Argentina por compromisos laborales y para reencontrarse con su familia, especialmente con su hermana Zaira. Hay una posibilidad de que se crucen en un evento muy popular que se hace todos los años. El conductor Ángel de Brito aseguró que tanto Wanda Nara, la China Suárez y Pampita Ardohain fueron elegidas para ser los personajes del año de la revista Gente. Y quizás se vean cara a cara durante la sesión de fotos.

Ahora, la mediática está intentando salvar su matrimonio con el deportista, tras haber cumplido 8 años de relación. Todo el escándalo comenzó a mediados de octubre cuando ella le revisó el celular y encontró unos mensajes que había intercambiado con Suárez. En Instagram acusó a la actriz de “zorra” y de “haberse cargado a otra familia”. De esta manera, hizo referencia a los inicios de su relación con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré. En ambas historias, fue cuestionada como la mujer que salía con hombres casados.

En una primera instancia, Mauro le juró que no se habían visto jamás, que su único contacto había sido telefónico. Wanda le pidió el divorcio, incluso habían llegado a un acuerdo con abogados. Y cuando estaban a punto de firmarlo, una carta la hizo cambiar de opinión. El deportista le pedía no perder su familia, que había sido un error, que la amaba, que eso nunca estuvo en duda.

Cuando decidió perdonarlo, la empresaria recibió un mail anónimo con detalles de un encuentro de Icardi y la actriz en un hotel de París el mismo fin de semana que ella y su hermana Zaira fueran a Milán y tuvieran una noche de hermanas. Wanda volvió a abandonar la casa familiar y se quiso divorciar. Hasta que se sentaron a hablar solos y decidieron seguir apostando a su relación. Finalmente, quisieron coronarlo con un romántico viaje de cuatro días a Dubai, en donde se reencontraron como pareja.

