Mónica Cid: “No tomo conciencia de todo lo que pude hacer, pero sí de lo que me costó”

Cada 13 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Lucha contra el Grooming, ciberacoso o acoso de menores a través de Internet, que fue establecido por la Ley 27.458, promulgada en octubre de 2018.

Bandera de la lucha contra ese flagelo es Mónica Cid, madre de Micaela Ortega, la niña que fue asesinada en el 2016, cuanto tenía 12 años, por Jonathan Luna, un hombre que la contactó por Facebook haciéndose pasar por una menor de edad, y fue condenado a prisión perpetua por el crimen.

Hoy, Mónica conversó con el equipo del programa “Una buena razón”, por LA BRÚJULA 24, y resaltó que “si mi hija hubiera escuchado lo que es el grooming quizás le hubiéramos dado una herramienta para estar viva”.

“Yo empecé una lucha hace tiempo, en el 2013 había una ley pero no campaña de prevención, más allá de que en Bahía una ley municipal hablaba un poco de eso. De eso se trata la Ley Mica Ortega y aunque pasen los gobiernos tiene que ser implementada”, apuntó.

En esa misma línea, aseveró que “se trata de entender lo que están haciendo nuestros hijos, es salvar una vida de este delito que está comprobado se incrementó en la pandemia, es terrible, en ese camino vamos, intentando ayudar”. Y agregó, a modo personal, que “yo tenía dos opciones, quedarme en mi casa muriéndome o salir a intentar mejorar la calidad de vida de los demás”.

“No tomo dimensión de todo lo que he podido hacer, sí de todo lo que me costó. Mica está más viva que nunca, hoy me mandaban fotos de afiches de ella en trenes de Buenos Aires, en Santa Fe. Es un logro, lamentablemente una campaña que pagó con su vida, pero intentamos que no vuelva a suceder”, resumió.