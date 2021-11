Gustavo Echaniz, DT de Huracán de White: “Le dimos dos alegrías a la gente”

Huracán de Ingeniero White viene de tener dos grandes “logros” en el fútbol amateur. Haber alcanzado esas metas tiene a varios “responsables”: jugadores, dirigentes, hinchas y un director técnico con amplia trayectoria: Gustavo Echaniz.

Este mediodía, el orientador táctico del “globito” habló con “El Deportivo 24” que se emite por La Brújula 24.

Con alegría por el presente del equipo whitense, y el sinsabor por algunas decisiones que se han tomado en tiempo reciente a nivel dirigencial.

Huracán es, junto con Liniers y Bella Vista, y Sporting de Punta Alta, uno de los cuatro representantes de la Liga del Sur en el Torneo Regional Amateur. A su vez, el equipo de Echaniz viene de lograr el primer puesto en el torneo local de la Liga. Esta semana, el plantel disfruta de unos días de descanso para reponer energías.

“Jugamos el domingo; entrenamos lunes, martes y miércoles y le di al plantel libre hasta el lunes. Estuvieron dos meses y medio sin un día libre, con viajes, jugando en dos frentes, con once jugadores grandes, dos arqueros y el resto chicos del club. Hicieron un gran sacrificio y lograron lo que querían: ascender al regional y poder sacar el primer lugar en la Liga, lo que no es poco”, destacó.

Sobre el partido postergado con Bella Vista, que Huracán terminó ganando con claridad, fue claro al señalar que “yo siempre lo dije, y no con el ‘diario del lunes’: a mí me gusta que los partidos se terminen en la cancha, no en el escritorio. También dije que se apresuraron a hacer jugar la última fecha antes de que salga el dictamen de ese partido. Por suerte conseguimos el uno”.

Echaniz no ocultó su malestar por la inclusión en el Regional de equipos “invitados”, sin pasar por el éxito deportivo.

“Uno gastó plata, liquidaste físicamente al plantel, lo ganaste en la cancha y resulta que a equipos que quedaron en el camino le dan plaza como invitados. Hoy me siento un gil total”, expresó, para realzar el compromiso de sus dirigidos.

“Gracias a Dios le dimos dos alegrías a la gente, pero los jugadores que yo manejo no son de elite. Son jugadores que se levantan a las 5 o 6 de la mañana para ir a laburar, después vienen, entrenan y siguen laburando. Para viajar a jugar a otra ciudad tienen que pedir permiso, perder dos días de sus vacaciones. Esto que está pasando en los últimos meses, es irrisorio”, afirmó.