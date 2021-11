“Si seguimos votando a los mismos, nada va a cambiar”, sostuvo Florencio Randazzo

El candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, en la recta final de la campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo y analizó todos los temas que inquietan a la sociedad y reiteró su idea de que “si seguimos votando a los mismos, nada va a cambiar”.

“La inseguridad es un tema recurrente, que viene de hace tiempo y aparece como prioritario, es transversal a la sociedad pero afecta más a los barrios. Es muy triste porque está lleno de oportunistas, pero nadie aporta soluciones. Es un problema multicausal, hay que reconstruir el tejido social, pero mientras tanto se puede hacer muchísimo”, sostuvo Randazzo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó, con relación a una de las acciones concretas: “Capacitar a las fuerzas de seguridad en todo sentido, dándole mejor remuneración y tecnología como un identificador de huellas o facial para validar la identidad de quien comete el delito y con una base de datos que brinde los antecedentes de las personas, como hicimos con el trámite del pasaporte”.

“Los fiscales reciben esos datos a los 15 días que lo detuvo la Policía y ya fue excarcelado, con un prontuario que da miedo. De eso se trata la gestión y no se resuelve con un ministro recorriendo los estudios de televisión. Deberíamos exigir que el Ejecutivo provincial lo haga inmediatamente, porque nosotros instalamos esto en aeropuertos”, enfatizó el ex titular de la cartera de Interior y Transporte.

Sobre otro aspecto que enervan a los ciudadanos, explicó que “hay que negar las excarcelaciones en delitos violentos, porque sobran ejemplos de personas que reinciden dos o tres veces hasta que matan. También es necesario unificar el Código de Procedimiento porque difiere según la provincia. Además, se considera reincidente sólo al que cumplió un día de la pena porque los tiempos de la Justicia terminan favoreciendo a quien no tiene una condena firme”.

“Duplicar las penas a aquellos que delinquen utilizando menores también es otra propuesta que haremos. No hablamos ni de mano blanda ni de mano dura, solo que se cumplan las penas. Los tres poderes tenemos responsabilidades. No debemos caer en discursos efectistas o electorales, se necesita de decisión política para que aquel que comete un delito esté tras las rejas, no hay justificación social, más allá de que entendemos el contexto de desculturización, la pérdida de apego a la cultura del trabajo o el consumo de estupefacientes”, mencionó Randazzo, en otro tramo de la nota radial.

En ese sentido, lo graficó con una estadística: “Hoy tenés 50 mil presos con capacidad en las cárceles para 25 mil y una falta notoria de agentes para controlar a los internos. Está claro que hay que resolver otras cosas que no funcionan bien, pero mientras tanto hay mucho por hacer. Este es un muy claro ejemplo de falta de gestión, no es excusa la falta de presupuesto. Los que se escudan en eso son incompetentes porque si utilizas herramientas informáticas vas a tener un gran ahorro”.

“Nuestra prioridad es recuperar el trabajo, con una economía previsible y con una inflación razonable. Argentina tiene un índice mensual igual a la tasa anual de países de Latinoamérica. Trabajar en una ley de estabilidad económica, esto hizo el mundo, no estamos inventando nada, invitando a empresarios y trabajadores para bajar la inflación paulatinamente. Ahí sí se pueden atar las leyes laborales, garantizando financiamiento a los que inviertan, apuntando a la creación de empleo y capacitando en oficios o carreras tecnológicas, legislando mejor la exportación para quien aporta valor agregado”, reflejó, como una crítica al sistema actual.

Otro de los aspectos que consideró una deuda pendiente fue la formación de los jóvenes: “El sistema educativo estatal se ha devaluado, bajando en calidad de contenidos producto de la falta de docentes y con remuneraciones bajas porque los maestros pierden ante la inflación. También promuevo garantizar 200 días de clases, mejorando los contenidos para que los chicos sientan interés en estudiar. No hay un ámbito de neutralidad para discutir”.

“En salud pretendemos crear una historia clínica digital y universal, mejorar en infraestructura, dejar de que la gente deambule a las 4 de la mañana para conseguir un turno”

“Por qué vota la gente, si no lo hace por la gestión y quienes tienen compromisos por los que hacen las cosas es lo que tenemos que preguntarnos. Siento la frustración de que se insista en lo mismo cuando el resultado no va a ser otro. Quizás no seamos del todo claros y la gente valore otras cuestiones. Estaba convencido que el gobierno no iba a recibir un apoyo mayoritario por la pérdida de la credibilidad de la palabra del Presidente, pero me cuesta entender por qué ese voto fue a Juntos que hace un año y medio dejó un país arruinado”, criticó Randazzo.

No obstante, el candidato a legislador consideró que “los impuestos ahogan al sistema productivo argentino, en contra de la generación de riqueza, la cual trae aparejada trabajo”, al tiempo que aseveró: “No miro encuestas, tengo pocos recursos y confío en que mucha más gente irá a votar. Es necesario llevar una voz diferente a los recintos legislativos, con más colores que escapen al blanco y negro”.

“Se necesitan diez políticas de Estado para mejorar la vida de todos y está claro que en ese caso es importante que nuestros candidatos lleguen a ocupar sus bancas para salir de la confrontación permanente. Hace falta racionalidad, venimos a trabajar y no a gritar buscando enemigos. Buscamos aliados para transitar un camino diferente en Argentina”, concluyó.