ABBA presentó su nuevo álbum «Voyage», casi 40 años después de su separación

La legendaria agrupación de pop sueca ABBA presentó este viernes 5 de noviembre su nuevo álbum, Voyage, casi 40 años después de su separación.

Agnetha, Bjorn, Benny y Anni-Frid, quienes forman el acrónimo ABBA, no habían publicado música nueva desde su separación en 1982, un año después de sacar su álbum The Visitors.

Tras años de especulaciones y varias pistas, el grupo anunció finalmente el reencuentro y el nuevo álbum en septiembre pasado, y lanzó los sencillos I Still Have Faith in You y Don’t Shut Me Down.

En sus redes sociales, los intérpretes de famosos éxitos como Dancing Queen o Mamma Mia, compartieron su emoción por el retorno: «¡Estamos en el camino de vuelta!, gracias por esperarnos. Voyage es el concierto que siempre hemos querido darles a nuestros fanes. El viaje está por empezar», escribieron en septiembre pasado.

Voyage, de 10 canciones, no es lo único que álbum publicará el grupo. Después tienen previsto celebrar una serie de conciertos en directo, ABBA Voyage, del 27 de mayo al 2 de diciembre de 2022 en el ABBA Arena, un salón de eventos construido especialmente para ello, en el Parque Olímpico Isabel II de Londres.

Asimismo, durante los conciertos los espectadores podrán observar sus avatares digitales, apodados ‘ABBAtars’, los cuales son una personificación digital de la joven agrupación de la década de 1970.

Para crearlos, los propios músicos interpretaron todas las canciones del álbum en su aspecto actual, con todas las expresiones y movimientos faciales necesarios.

Sin embargo, llevaban trajes especiales con miles de sensores para captar y registrar cada movimiento. Todo esto fue filmado por 160 cámaras. Así, mediante la tecnología de captura de movimiento, las figuras y rostros de los músicos en 1979 cobrarán vida.