Tina Turner: cumplió 82 años la cantautora, bailarina y actriz

82 años cumplió el viernes 26 de noviembre Tina Turner, cantautora, bailarina y actriz de origen estadounidense, una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos. Con un gran éxito en su país natal desde finales de los cincuenta, Turner ha vendido más de 200 millones de copias en todo el mundo, y ha ganado 12 premios Grammy.

Es reconocida por su poderosa voz y su enérgica puesta en escena. En octubre de este año ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll. Comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1950 como cantante de performance con su esposo, líder de la banda y compositor Ike Turner de los Kings of Rhythm.

Como solista, su álbum Private Dancer de 1984, producido por Mark Knopfler, la lanzó de nuevo al estrellato. Canciones de la época como What’s Love Got to Do with It, Let’s Stay Together, We Don’t Need Another Hero y The Best lograron el éxito a nivel internacional y consolidaron su carrera como solista.

Expandió su carrera hacia el cine en 1975 al actuar en Tommy (de Ken Russell), en 1985 con la película Mad Max Beyond Thunderdome y nuevamente en 1995 con un papel menor en Last Action Hero. Su propia vida fue llevada al cine en What’s Love Got to Do with It de 1993, siendo personificada por Angela Bassett. En 1999 publicó su último álbum de estudio Twenty Four Seven y en 2004 publicó el exitoso álbum recopilatorio All the Best.

El retiro de Tina Turner

Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, sus estrafalarios atuendos, su poderosa voz, su larga trayectoria​ y por haber enseñado a bailar al mismísimo Mick Jagger.

En 2008 abandonó su semirretiro para recorrer el mundo con su gira Tina!: 50th Anniversary Tour, la cual se llevó a cabo también en 2009. La gira se convirtió en una de las más rentables de la historia del espectáculo.

En 2013 adquirió la nacionalidad suiza, a la vez que renunció a su nacionalidad estadounidense.​ Además confirmó ese año que se retiraba para siempre de la música.