Baleada en la espalda: “Le pedí a Dios que me deje salir de ahí con mis hijas”

La joven de 30 años que anoche recibió un impacto de bala en la espalda al quedar en medio de un tiroteo en Villa Nocito, conversó esta tarde con La Brújula 24 para dar testimonio del duro trance que sufrió en estas circunstancias.

“Estoy muy dolorida. Fueron muchas cosas en muy pocos minutos”, afirmó la mujer, a la que nombramos simbólicamente con el nombre de María para preservar su verdadera identidad.

“Sentí un pelotazo de una pelota de golf en la espalda y un líquido caliente caer. Me di vuelta para ver quién me había pegado porque, hasta ahí, no había reaccionado que fuera un tiro”, expresó en el inicio de la charla que tuvo en el programa “Una buena razón”.

Alrededor de veinte menores de edad (en ellos sus hijas) se encontraban en el lugar: Pacífico y Pasaje Junín.

Todos salvaron milagrosamente sus vidas al no ser alcanzados por los disparos de arma de fuego.

“En ese momento yo lo que quería era que ninguno de los chicos que estaban ahí salieran lastimados. Había más de veinte nenes y nenas en ese momento”, afirmó.

“Cuando sentí el golpe en la espalda, como soy creyente lo primero que le pedí a Dios era que me diera fuerza para poder salir de ahí con mis hijas”, agregó.