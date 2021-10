Alec Baldwin habló de Halyna Hutchins: “Era mi amiga”

El actor Alec Baldwin rompió el silencio tras la muerte de la directora de fotografía de 42 años Halyna Hutchins, que ocurrió luego de que el actor disparara un arma de utilería en el set de filmación de la película “Rust”, y reveló el vínculo que tenían: “Ella era mi amiga”.

En un video publicado en el sitio web de TMZ este sábado, el actor y su esposa Hilaria Baldwin aparecieron ante las cámaras tras el lamentable episodio.

“No se me permite hacer ningún comentario porque es una investigación en curso. Me ordenó el Departamento del Sheriff en Santa Fe. No puedo responder ninguna pregunta sobre la investigación. No puedo”, expresó Baldwin ante la prensa.

Además, el actor aprovechó el diálogo con periodistas para contar el vínculo que tenía con la mujer fallecida.

“Ella era mi amiga. El día que llegué a Santa Fe para empezar a rodar la llevé a cenar con Joel el director”, dijo, y agregó: “Éramos un equipo muy bien compaginado filmando una película juntos y luego sucedió este horrible evento”.

Por otro lado, Baldwin contó que se reunió con el esposo de Hutchin y su hijo pequeño después del incidente, pero comentó que “no sabría cómo categorizar” cómo fue la reunión.

“El tipo está abrumado por el dolor. Hay accidentes incidentales en los sets de filmación de vez en cuando, pero nada como esto. Este es uno entre un billón de episodios”, detalló.

Fuente: Página 12