Un bahiense es el campeón argentino de la pizza napolitana

El bahiense Fernando Andrés Monachesi se alzó como el campeón argentino de la pizza napolitana en la competencia Scuola Pizzaioli en la que participaron otros 30 especialistas y ahora representará al país en Italia el próximo mes.

“Me anoté porque mi equipo de trabajo me insistió y terminamos en el concurso. Había gente muy capacitada, referentes míos y me encontré con concurso muy profesional, muy lindo, con hornos italianos. Impresionante todo. Yo rendí tres pizzas, porque me inscribí en tres categorías. El ganador de las dos categorías más importante ganaba el viaje a Italia”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Monachesi detalló que para elaborar su pizza buscó algunos “proveedores de materia prima desde lejos, porque un 70% u 80% de los insumos no están (en Bahía), latas de tomates italianos de afuera, harina. Costó mucho trabajo y estoy muy orgulloso por el equipo, creo que es un premio para ellos más que nada”.

El chef explicó que a diferencia de la pizza tradicional, la napolitana tiene un proceso diferente de preparación con una masa de 48 horas o más, “con un trabajo a temperatura ambiente, luego se lleva a una cámara a una temperatura de 5 grado se bolla y después al horno que es a leña”.

“Es una pizza un poquito más chica, de borde alto, bien finita en el medio, con poca muzzarella. No es una pizza al corte, que con una pizza comen cuatro personas”, agregó.

Monachesi relató que proviene de una familia italiana y que creció viendo a su abuelo a su papá haciendo pizza. “Me recibí de chef y luego fue darle forma a un proyecto que busqué que no estuviera acá en Bahía, algo distinto”.