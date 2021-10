Su hijo le hace la guerra para sacarla de una casa que compró hace 25 años

La disputa por una vivienda en el barrio 12 de Octubre subió bastante de tono en las últimas horas con el corte de la luz y el agua por parte del hijo de la dueña y un tercero, un conflicto que acumula denuncias en distintas instancias.

Ana Lago relató en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24, lo que asegura tiene años padeciendo: su hijo y el hijo del anterior dueño de la casa se aliaron para hacerle la guerra y desalojarla de la vivienda que compró hace 25 años.

“Me cortaron la luz y el agua y me taparon las cloacas”, dijo sobre el incidente más reciente de este conflicto.

Lago aseguró que desde 2017 viene haciendo denuncias en la Comisaría de la Mujer, la Fiscalía y Comisaría Cuarta. Esta semana su único hijo de 32 años, intentó agredirla y ella llamó a la policía, pero como no se concretó el hecho, no hicieron nada contra el sujeto.

“Me pintaron todos los vidrios de la ventana con brea o algún aerosol negro, intentó golpearme varias veces, el lunes vino la policía, pero no pudieron hacer nada porque no me golpeó”, relató la mujer angustiada.

Explicó que ella compró la propiedad hace 25 años y tiene todos los papeles, pero tras la muerte del que fuera el dueño su hijo se alió con el hijo del fallecido para desalojarla.